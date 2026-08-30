River sufrió hasta el final, pero venció 3-2 a Banfield en el debut de Ponzio como DT

River Plate arrancó una nueva etapa con sufrimiento, pero también con una victoria que puede resultar clave para recuperar confianza. En el debut de Leonardo Ponzio como entrenador, el Millonario venció 3-2 a Banfield en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

River se suma a la pelea con Boca por el sanjuanino Francisco Álvarez

Lali enciende la previa de River con el lanzamiento de "1Amor"

El equipo de Núñez tuvo momentos de buen fútbol y mostró una interesante capacidad para generar peligro en ataque, aunque volvió a evidenciar problemas defensivos que le permitieron al Taladro mantenerse con vida hasta el último minuto. Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa marcaron los goles visitantes, mientras que Bruno Sepúlveda convirtió por duplicado para el conjunto local.

Ponzio apostó por algunos cambios respecto del equipo que venía conduciendo Eduardo Coudet y uno de los más notorios estuvo en la posición de Thiago Almada . El futbolista de la Selección Argentina se movió más cerca del centro del campo, detrás de Ángel Correa y Driussi, y tuvo una participación decisiva.

River encontró espacios y logró asociarse con precisión en los metros finales. A los 30 minutos, Correa recibió y metió un pase por encima de la última línea defensiva para dejar a Driussi de cara al arco. El delantero definió de primera y puso el 1-0.

Poco después, el Millonario tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia desde el punto penal. Tomás Adoryan derribó a Almada dentro del área y el propio mediocampista se hizo cargo del remate.

Diego “Ruso” Rodríguez atajó el disparo, pero la jugada debió repetirse porque Ignacio Abraham había ingresado al área antes de tiempo. En la segunda oportunidad, Almada no falló: sacó un potente remate rasante y marcó el 2-0, además de convertir su primer gol con la camiseta de River.

Banfield reaccionó y River terminó sufriendo

El complemento tuvo un ritmo más pausado, pero Banfield encontró la manera de volver a meterse en partido. A los 18 minutos, Bruno Sepúlveda aprovechó una de las falencias defensivas de River y descontó para el local.

La reacción del Taladro obligó al equipo de Ponzio a cambiar nuevamente el ritmo. River volvió a encontrar espacios y Ángel Correa apareció para marcar el tercero después de una gran acción individual.

Parecía que el Millonario había recuperado el control, pero Banfield no se rindió. Sepúlveda volvió a aparecer y convirtió un verdadero golazo para establecer el 3-2 y ponerle suspenso al tramo final.

River tuvo que resistir los últimos minutos y terminó festejando una victoria trabajada, en un partido que dejó buenas señales en ataque, pero también varias dudas en defensa.

Un triunfo importante para River

Con los tres puntos, River llegó a siete unidades y trepó al undécimo puesto de la Zona B, justamente con la misma cantidad de puntos que Banfield.

Además, el triunfo le permitió al Millonario ubicarse nuevamente en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana en la Tabla Anual. Actualmente ocupa el noveno lugar, con 36 puntos, aunque podría ser desplazado por Independiente o Instituto.

El próximo desafío será todavía más exigente. River recibirá a Independiente Rivadavia el domingo 6 de septiembre, desde las 19:15, en el Monumental, en un duelo frente al líder de la Tabla Anual.

Banfield, en tanto, buscará recuperarse el sábado, desde las 13:30, cuando visite a Aldosivi en Mar del Plata.