    • 27 de agosto de 2026 - 14:35

    Ponzio será el DT interino de River: la prueba que podría extenderse hasta diciembre

    El histórico capitán asumirá tras la salida de Coudet y tendrá su primera experiencia como entrenador principal. Marcelo Escudero lo acompañará y los resultados podrían prolongar el interinato hasta fin de año.

    Leonardo Ponzio tendrá ante Banfield su primera experiencia como entrenador principal de River.

    Leonardo Ponzio tendrá ante Banfield su primera experiencia como entrenador principal de River.

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    River ya tomó una decisión para atravesar la crisis deportiva que dejó la salida de Eduardo Coudet. Leonardo Ponzio será el entrenador interino del plantel profesional y estará al frente del equipo este domingo ante Banfield, en lo que marcará su primera experiencia como director técnico principal.

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    La determinación representa además un cambio respecto del escenario que se manejaba durante las primeras horas de este jueves. Todo indicaba que Marcelo Escudero, actual entrenador de la Reserva y habitual alternativa para los períodos de transición, sería nuevamente quien tomara el mando. Finalmente, Ponzio quedará a la cabeza y Escudero lo acompañará dentro del cuerpo técnico.

    Pero la decisión podría ir mucho más allá de un solo partido. En River consideran este comienzo como una especie de prueba inicial: si el funcionamiento del equipo mejora y aparecen resultados positivos, el interinato podría extenderse durante varias fechas e incluso hasta diciembre. El periodista Juan Cortese señaló que no está descartado que la conducción transitoria continúe hasta el cierre de la temporada, en la que al Millonario le quedan alrededor de diez encuentros.

    Ponzio tendrá su primera experiencia como DT

    Para Ponzio será un desafío completamente nuevo. Después de retirarse como futbolista, el histórico capitán permaneció dentro de la estructura de River y actualmente integra la Secretaría Técnica encabezada por Enzo Francescoli, con participación en diferentes aspectos relacionados con el fútbol profesional, la Reserva y las divisiones juveniles.

    Hasta ahora nunca había dirigido profesionalmente a un primer equipo. Sin embargo, cuenta con carnet habilitante para desempeñarse como entrenador principal, por lo que podrá sentarse en el banco como máximo responsable frente a Banfield.

    Su primera prueba será este domingo desde las 15 en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha del Torneo Clausura. River necesita una reacción inmediata: marcha en la zona baja de su grupo y además está obligado a recuperar terreno en la tabla anual para mantenerse en la pelea por la clasificación a las copas internacionales de 2027.

    Escudero pasará de candidato a acompañar a Ponzio

    La figura de Marcelo Escudero seguirá teniendo un papel importante en esta transición. El entrenador de la Reserva aparecía inicialmente como el candidato natural para hacerse cargo de la Primera e incluso distintos reportes lo colocaban como principal responsable ante Banfield.

    El escenario cambió durante este jueves y la decisión terminó inclinándose por Ponzio como cabeza de la conducción, acompañado por Escudero, quien aportará su experiencia diaria como entrenador y su conocimiento del plantel juvenil.

    Escudero ya conoce este tipo de situaciones. Este mismo año dirigió a River durante la transición entre Marcelo Gallardo y Coudet, en el empate 1-1 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza. También había asumido interinamente en 2024, después de la salida de Martín Demichelis.

    La fórmula que ahora evalúa River combina así el peso institucional y el liderazgo de Ponzio con la experiencia de campo de Escudero.

    Una prueba que podría durar hasta fin de año

    En principio, Ponzio toma el cargo como entrenador interino y no como sucesor definitivo de Coudet. Sin embargo, puertas adentro no se descarta que la transición termine siendo más larga de lo inicialmente previsto.

    River quedó eliminado de la Copa Sudamericana y su calendario se redujo considerablemente, lo que permite a la dirigencia tomarse más tiempo para encontrar a un entrenador que genere consenso y encaje con el proyecto futbolístico.

    Por eso, el partido ante Banfield funcionará como el primer examen. Si el equipo responde, Ponzio podría continuar durante el Clausura y llegar incluso hasta diciembre, mientras la dirigencia analiza con mayor tranquilidad al próximo técnico permanente.

    Entre los nombres mencionados alrededor de Núñez para el futuro aparecen Hernán Crespo, Pablo Aimar, Santiago Solari, y otras alternativas, aunque varios de los entrenadores que interesan actualmente tienen compromisos profesionales que dificultan una llegada inmediata.

    River espera la conferencia para oficializar la nueva etapa

    La transición terminará de tomar forma este jueves. A las 15 está prevista la conferencia de prensa en el Monumental en la que Coudet formalizará su salida acompañado por el presidente Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli.

    Después llegará el entrenamiento del plantel y comenzará la preparación para enfrentar a Banfield.

    Así, cuando durante la mañana todo parecía encaminarse hacia otro interinato de Escudero, River terminó apostando por uno de los grandes símbolos de su historia reciente. Ponzio tendrá el mando por primera vez y empezará con una misión inmediata, aunque su estadía puede terminar siendo considerablemente más larga: el rendimiento del equipo será el que determine si la experiencia dura un partido, varias fechas o llega hasta diciembre.

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