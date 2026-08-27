UPCN Vóley vuelve al trabajo y tendrá sus primeros amistosos ante Japón B

El vigente campeón de la Liga Argentina puso en marcha su preparación y se medirá dos veces ante la selección de Japón B, en su estadio.

UPCN San Juan Vóley volvió a los entrenamientos luego del receso y comenzó a transitar la etapa de preparación de cara a las competencias oficiales. El equipo sanjuanino, vigente campeón de la Liga de Vóleibol Argentina, tendrá así sus primeros partidos de pretemporada frente a un rival internacional.

Los amistosos ante Japón B se jugarán en el estadio de UPCN, con entrada libre y gratuita, el lunes 31 de agosto y el miércoles 2 de septiembre, ambos a las 21.30.

El plantel, nuevamente bajo la conducción de Fabián Armoa y su cuerpo técnico, inició los trabajos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al comienzo de la temporada oficial.

Por su parte, la selección de Japón B llegó a San Juan para enfrentar primero a la Selección Argentina, en una serie de encuentros que se disputarán en el estadio Aldo Cantoni este fin de semana, y luego ante el club más ganador en la historia del vóleibol nacional.

Los dos partidos en el estadio de UPCN serán una primera oportunidad para que el público vuelva a encontrarse con el campeón argentino de cara a una nueva temporada.