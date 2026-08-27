    • 27 de agosto de 2026 - 13:34

    San Juan será sede del Femenino de rugby clasificatorio al Nacional

    La competencia del rugby femenino se disputará el domingo 30 agosto desde las 11:30 en Jockey Club de Rivadavia.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana en San Juan se llevará a cabo una competencia femenina de rugby que servirá de impulso y continuidad al crecimiento de la disciplina en la provincia. Impulsado por Unión Sanjuanina de Rugby, el Torneo Regional reunirá a clubes locales con mendocinos y otorgará un pase directo al Torneo Nacional.

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    La competencia será este domingo 30 agosto 2026, bajo la modalidad de 12 jugadoras. La sede dispuesta es Jockey Club, en Rivadavia. La actividad iniciará pasadas las 11 horas. Los clubes participantes serán Jockey Club y Alfiles, de San Juan, más Rivadavia y Universitario, de Mendoza.

    La programación

    11:30 | Jockey (SJ) vs. Rivadavia (M)

    12:30 | Alfiles (SJ) vs. Universitario (M).

    13:30 | Jockey (SJ) vs. Universitario (M).

    14:30 | Rivadavia (M) vs. Alfiles.

    15:30 | Universitario (M) vs. Rivadavia (M).

    16:30 | Alfiles (SJ) vs. Jockey (SJ).

    En el torneo se adaptarán las reglas del rugby 15 a una modalidad de 12 jugadoras (seis forwards y seis backs), en dos tiempos de 20 minutos cada uno más un entretiempo de cinco. El criterio de puntuación es de cuatro por triunfo, dos por empate y ninguno por derrota.

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