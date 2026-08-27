Bonos de San Juan para financiar obras: líder de la Bolsa de Buenos Aires se mostró optimista

Daniel Chodos, Jefe de Research y socio de Dhalmore Capital se mostró optimista sobre la apuesta de San Juan de emitir bonos para financiar infraestructura. El referente de la firma, que es Sociedad de la Bolsa de Buenos Aires, aseguró que creen que “va a haber buena recepción y demanda porque es una provincia con una posición fiscal y productiva muy sólida.

La firma, que es una de las principales en el sector a nivel nacional, analizó las fortalezas que tiene la provincia a la hora de emitir deuda y cuáles podrían ser los resultados en el mercado. Presentaron un informe al respecto, con datos oficiales de las cuentas públicas, en las que remarcaron el superávit fiscal sostenido que tuvo San Juan como uno de sus principales puntos a favor.

Chodos también remarcó que la minería es uno de los puntos que conseguirá atraer a inversionistas para adquirir los bonos locales. “ El potencial minero le da a San Juan una perspectiva de crecimiento enorme para los próximos año s”, explicó. Esto se traduce en “ una mejora del perfil crediticio que no está necesariamente incorporado en los números fiscales actuales”.

Para el empresario, quienes apuesten por estas herramientas de financiamiento van a tener en cuenta que, más allá del estado de cuentas actual, que cuenta con una reducción en su superávit, “San Juan se va a ver beneficiado a través de mayores regalías e impuestos provinciales, expansión del empleo, de la actividad económica, y una economía provincial más grande y diversificada”.

En el informe que publicó y dio a conocer Dhalmore Capital analizaron al detalle las cuentas locales, ya que esto funciona como un respaldo para quienes quieran apostar por los bonos que emitirá la provincia . Este documento fue elaborado, aseguró Chodos, porque la firma hace “un seguimiento fiscal y financiero de las provincias que tienen deuda en los mercados internacionales, publicando research de estos temas en forma frecuente”.

Es el primer informe que realizan sobre la provincia, en la previa de la emisión de deuda que calculan que se hará en las primeras semanas de septiembre. Esta medida ya fue aprobada por la Cámara de Diputados provincial y se espera que la primera salida a la bolsa, bajo en la bolsa de Nueva York, JP Morgan y el banco Santander, sea por 500 millones de dólares.

Entre los puntos que informaron en esta investigación remarcaron que San Juan tiene una posición de fortaleza gracias a que “ha sostenido a lo largo de la última década resultados financieros y primarios superavitarios”. Esta gestión sostenida “le ha permitido la reducción del stock de deuda, aliviar el peso de los servicios de deuda y consolidar una sólida posición de liquidez”.

Esto implica una posición más estable antes incluso del ingreso de nuevas regalías mineras, que se espera que sean gracias a la producción de cobre, que podría empezar entre 2029 y 2031, según el avance de los proyectos locales. Para la firma, estas perspectivas ubican a San Juan como una de “las principales beneficiarias del actual contexto macroeconómico argentino”.

Detallaron que es la que tiene el mayor volumen de inversiones proyectadas bajo el RIGI y también que junto a Neuquén y Río Negro son las únicas que han logrado generar empleo formal desde 2023. Además, es la única entre las provincias que ya tienen emisión de deuda que tiene resultados financieros y primarios superavitarios, es decir, que le ingresa más dinero del que gasta.

Continúa en positivo, aunque con baja

Desde Dhalmore detallaron que la misma dinámica fiscal positiva continúa en 2026, aunque con cierto deterioro. Según los resultados provisorios a junio de 2026, San Juan tiene superávit financieros y primarios del 0.1% y 0.2% respectivamente, comparado con un 2,9% y 3,1% del 2024.

Esta reducción del balance positivo, aseguraron, se debe a que el gasto creció más que los ingresos. Parte de esto lo explicaron con la fuerte caída de los fondos nacionales en especial los no automáticos, que se redujeron al mínimo. Si bien el gasto total desaceleró, no fue suficiente para equipararse con la recaudación.

A pesar de estos resultados, San Juan sigue sosteniendo un balance positivo, lo que la pone entre las excepciones de las provincias argentinas, que también redujeron sus ingresos pero mantuvieron los gastos. Entre los puntos en los que más se expandieron las salidas de las arcas provinciales fueron salarios y la recuperación de la inversión pública “tras partir de niveles excepcionalmente bajos y necesaria para acompañar el desarrollo provincial”, detalla el informe.

Entre los puntos que en el informe ven como desafíos está que San Juan no ha emitido deuda en bonos hasta ahora, por lo que se suma a un grupo pequeño de provincias que sí lo ha hecho, como CABA, Neuquén, Santa Fe, Córdoba, Chubut y Mendoza. Esto la convierte en jugador nuevo, en un grupo que se caracteriza por “fundamentos fiscales y financieros más sólidos”.

Sus buenos resultados económicos hacen que “el nuevo bono de San Juan debería operar dentro del grupo crediticio de mayor calidad”, dijeron. Además, detallaron que “diez años de superávit fiscal ininterrumpido, deuda históricamente muy baja y el upside estructural del desarrollo minero hacen que San Juan presente buenos fundamentos”.

Si bien el informe asegura que San Juan debería retener rendimientos similares a los bonos de Buenos Aires o Neuquén, recomendaron “San Juan podría salir en línea con PROVSF34 (Santa Fé), CHUBUT36 (Chubut) y PDCAR35 (Córdoba), entre 8,0% y 9,0%”. Aunque esto dejaría a la provincia fiera de los emisores con más liquidez, “podría verse más que compensada por la concesión exigida por el mercado por tratarse de un nuevo emisor”.

Qué implica que San Juan tenga deuda

La emisión de los bonos locales, la primera apuesta de este tipo de la provincia, apuesta a colocar estas herramientas en el mercado de capitales con vencimientos a 9 años y amortización de tres pagos de capital, según los datos que se conocieron desde Gobierno. También es un cambio en la situación de deuda para San Juan, que hoy solo tiene compromisos por 184 millones de dólares y reservas que superan ese valor.

Según el informe, “los recurrentes superávits fiscales sostenidos por la provincia han permitido reducir sustancialmente la deuda, que actualmente se encuentra en mínimos históricos”. Las mayoría es con organismos multilaterales y un 10% con el Gobierno Nacional.

La emisión sacaría a San Juan de ese escenario, primero con una emisión que rondaría los 500 millones de dólares, pero que podría extenderse a 600 millones de dólares ya que este fue el monto aprobado por la Legislatura.

Para Dhalmore, esto no implica algo negativo. Detallaron que los servicios de deuda son bajos y estables y que las proyecciones para 2026 muestran un escenario de estabilidad que le permitiría a la provincia afrontar sus compromisos, incluidos intereses y amortizaciones, sin problemas.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Chodos dijo que “ lo poco común es que una provincia tenga más liquidez en bancos que el monto que adeuda. Esto se está dando justamente por el bajo nivel de endeudamiento actual que tiene la provincia que hace que sea de alguna manera ‘acreedor neto’”. Dijo que si bien esto va a cambiar si se emiten los 500 millones de dólares en bonos, “ los beneficios futuros, en forma de mayor y mejor infraestructura, van a ser seguramente más que compensados desde un punto de vista económico”.