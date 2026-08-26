¿Pueden descontarte plata de la cuenta?: los detalles del nuevo esquema de cobros lanzado por el BCRA

Ante el crecimiento de la morosidad y un mercado financiero donde los usuarios suelen utilizar múltiples cuentas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó un nuevo esquema denominado Cobros por Transferencia. La herramienta busca agilizar el recupero de cuotas impagas de préstamos otorgados por bancos y fintech, generando dudas e interrogantes entre los consumidores sobre si las entidades pueden "sacar plata" libremente de sus cuentas.

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El mecanismo está diseñado para créditos digitales y permite que una entidad prestamista solicite el débito de una cuota impaga directamente desde una cuenta que el cliente posea en otra institución (ya sea un banco o un proveedor de servicios de pago).

No obstante, no se trata de un retiro indiscriminado de fondos ni aplica para cualquier tipo de deuda. El sistema se rige bajo pautas muy específicas:

Autorización previa: El deudor debe haber consentido explícitamente este modo de cobro al momento de contratar el préstamo.

Vínculo directo: El acreedor no puede buscar dinero en cualquier cuenta del usuario; el débito solo puede intentarse en la misma cuenta donde se acreditaron originalmente los fondos del préstamo.

Derecho de revocación: El titular de la cuenta mantiene la facultad de dar de baja o revocar esta autorización en cualquier momento de manera inmediata.

Límites, avisos y topes para los débitos

Para evitar abusos y proteger a los consumidores frente a situaciones de sobreendeudamiento, el BCRA fijó estrictas restricciones operativas:

Aviso previo: La entidad financiera tiene la obligación de notificar al usuario con al menos 24 horas de anticipación antes de realizar el intento de cobro.

Cuotas fijas: Las cuotas sujetas a este sistema deben ser fijas e iguales durante toda la vida útil del crédito.

Tope de ingresos: El monto debitado no puede superar el 30% de los ingresos declarados del cliente.

Intentos limitados: En caso de que no haya fondos suficientes al momento del primer vencimiento, el sistema permite un intento inicial y hasta dos reintentos adicionales programados a las 48 y 96 horas.

Los reparos del sector financiero

A pesar de que la herramienta fue ideada para ordenar el mercado de crédito de consumo, bancos y billeteras virtuales expresaron diversos reparos técnicos.

Por un lado, advierten que el acotado alcance del sistema —limitado exclusivamente a la cuenta de origen del desembolso y excluyendo fondos invertidos en cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión o compra de dólar MEP— restringe considerablemente su efectividad. Por el otro, analistas del mercado señalan que su impacto real se sentirá principalmente en financieras o prestamistas de menor porte, sin alterar de forma drástica la operatoria de los grandes jugadores del sistema.