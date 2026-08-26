Créditos hipotecarios: requisitos, montos y cómo funcionará el nuevo plan del Gobierno

El Gobierno lanzó un nuevo programa para impulsar los créditos hipotecarios y facilitar el acceso a la vivienda. El esquema utilizará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para ofrecer a los bancos fondeo a plazos más largos y con la condición de que ese dinero sea destinado a préstamos hipotecarios.

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Caputo anunció un plan para impulsar los créditos hipotecarios con fondos de la ANSES

La iniciativa, anunciada por el ministro de Economía Luis Caputo , contempla un total de $2 billones , que serán colocados mediante licitaciones de $200.000 millones cada una. La primera subasta está prevista para el año próximo.

El FGS colocará dinero en depósitos a plazo fijo en pesos ajustados por UVA más un spread . Los bancos deberán competir en licitaciones para quedarse con esos fondos y luego destinarlos exclusivamente a créditos para primera vivienda .

El Gobierno busca solucionar así uno de los principales problemas que enfrentan las entidades: los bancos otorgan préstamos hipotecarios a 15, 20, 25 o 30 años, pero buena parte de sus depósitos tiene vencimientos mucho más cortos.

A un año: UVA + un spread mínimo de 2,50%.

UVA + un spread mínimo de 2,50%. A cinco años: UVA + un spread mínimo de 4,50%.

Cada banco podrá quedarse como máximo con el 20% del monto de cada licitación.

Qué condiciones tendrán los créditos

Los fondos obtenidos por las entidades deberán ser utilizados dentro de los 90 días para otorgar créditos hipotecarios a personas físicas destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

Los préstamos tendrán algunas condiciones específicas:

Tasa máxima: UVA + 7,50%.

UVA + 7,50%. Plazo mínimo: 15 años.

15 años. Monto máximo: 150.000 UVA por crédito.

Ese último límite equivale a unos USD 200.000, según la referencia utilizada durante la presentación oficial.

Quiénes podrán acceder

El esquema está dirigido a personas que busquen acceder a su primera vivienda, aunque serán los bancos los encargados de evaluar cada solicitud y determinar si el interesado cumple con las condiciones crediticias.

Como ejemplo, Caputo explicó que un crédito de unos USD 80.000, equivalente a aproximadamente $114 millones, podría utilizarse para comprar una propiedad de alrededor de USD 106.000 si el banco financia el 75% del valor.

Para un préstamo de ese monto a 25 años y con una tasa de UVA + 7%, la cuota estimada sería de $865.000 mensuales. Para que esa cuota represente el 25% de los ingresos, el grupo familiar debería acreditar unos $3,46 millones de ingreso neto mensual.

Cuántas familias podrían beneficiarse

Según la estimación presentada por el Gobierno, los $2 billones destinados al programa podrían alcanzar para otorgar créditos a entre 17.000 y 18.000 familias, tomando como referencia el monto promedio de los préstamos hipotecarios actuales.

La primera licitación del FGS será recién el año próximo, por lo que el programa todavía deberá atravesar esa instancia antes de que los fondos comiencen a llegar a los bancos.