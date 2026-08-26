Rawson pone en marcha un ambicioso plan de repavimentación con fondos propios

En una apuesta por mejorar la calidad de vida de sus vecinos y reordenar la infraestructura urbana, el municipio de Rawson avanza a paso firme con un plan integral de pavimentación y recuperación de calles. La iniciativa, que contempla una inversión de $2.500 millones provenientes de las arcas municipales, busca revertir el deterioro vial en villas y barrios del departamento.
Las obras tienen un objetivo clave: resolver el impacto negativo que dejaron viejas obras de saneamiento que permanecieron inconclusas por años, afectando directamente la circulación diaria de miles de familias.
Cronología y avance por sectores en Rawson
La estrategia de trabajo contempla una planificación progresiva que avanza sector por sector para abarcar las arterias más afectadas de la comuna:
- Arterias principales (Punto de partida): los trabajos iniciaron con el repavimentación de las calles Jorge Newbery y 25 de Mayo, sumando un total de 10.000 metros cuadrados intervenidos (aproximadamente 15 cuadras), lo que devolvió fluidez al tránsito y conectividad a la zona.
- Lote Hogar N° 32: los trabajos continuaron con la recuperación del trazado vial interno en esta comunidad, garantizando condiciones óptimas de transitabilidad.
- Villa Don Pablo: Durante los últimos días concluyeron exitosamente las labores de mejoramiento en todas las calles planificadas para el sector.
- Barrio Cruz del Sur (En ejecución): tras finalizar los trabajos en Villa Don Pablo, el operativo se trasladó de inmediato a este barrio, donde se estará trabajando intensamente a lo largo de esta semana.
Compromiso y autonomía financiera
El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, se refirió al valor estratégico de estas obras y remarcó la importancia de utilizar recursos propios para dar soluciones definitivas a reclamos históricos.
"Sabemos lo que significa para un vecino convivir todos los días con una calle deteriorada y con las consecuencias de obras que quedaron inconclusas. Por eso tomamos la decisión de intervenir, hacernos cargo y avanzar sector por sector para recuperar estas calles y devolverles mejores condiciones de transitabilidad a miles de familias", dijo el intendente.
Respecto al esfuerzo financiero de la comuna, el jefe comunal enfatizó: "Estamos haciendo estas obras íntegramente con fondos municipales con una inversión que alcanza los 2.500 millones de pesos. Vamos a seguir avanzando porque nuestro compromiso es que las obras lleguen a cada sector que las necesita".
Con este esquema de despliegue continuo, el municipio ratifica su compromiso de fortalecer la seguridad vial, la conectividad urbana y la infraestructura básica en todo el territorio rawsino.