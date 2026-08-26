Rawson pone en marcha un ambicioso plan de repavimentación con fondos propios

La iniciativa del municipio de Rawson contempla una inversión de $2.500 millones provenientes de las arcas municipales.

Rawson avanza con un ambicioso plan de repavimentación en el departamento.

En una apuesta por mejorar la calidad de vida de sus vecinos y reordenar la infraestructura urbana, el municipio de Rawson avanza a paso firme con un plan integral de pavimentación y recuperación de calles. La iniciativa, que contempla una inversión de $2.500 millones provenientes de las arcas municipales, busca revertir el deterioro vial en villas y barrios del departamento.

Las obras tienen un objetivo clave: resolver el impacto negativo que dejaron viejas obras de saneamiento que permanecieron inconclusas por años, afectando directamente la circulación diaria de miles de familias.

Cronología y avance por sectores en Rawson La estrategia de trabajo contempla una planificación progresiva que avanza sector por sector para abarcar las arterias más afectadas de la comuna:

Arterias principales (Punto de partida): los trabajos iniciaron con el repavimentación de las calles Jorge Newbery y 25 de Mayo, sumando un total de 10.000 metros cuadrados intervenidos (aproximadamente 15 cuadras), lo que devolvió fluidez al tránsito y conectividad a la zona.

los trabajos iniciaron con el repavimentación de las calles Jorge Newbery y 25 de Mayo, sumando un total de 10.000 metros cuadrados intervenidos (aproximadamente 15 cuadras), lo que devolvió fluidez al tránsito y conectividad a la zona. Lote Hogar N° 32: los trabajos continuaron con la recuperación del trazado vial interno en esta comunidad, garantizando condiciones óptimas de transitabilidad.

los trabajos continuaron con la recuperación del trazado vial interno en esta comunidad, garantizando condiciones óptimas de transitabilidad. Villa Don Pablo: Durante los últimos días concluyeron exitosamente las labores de mejoramiento en todas las calles planificadas para el sector.

Durante los últimos días concluyeron exitosamente las labores de mejoramiento en todas las calles planificadas para el sector. Barrio Cruz del Sur (En ejecución): tras finalizar los trabajos en Villa Don Pablo, el operativo se trasladó de inmediato a este barrio, donde se estará trabajando intensamente a lo largo de esta semana. Compromiso y autonomía financiera El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, se refirió al valor estratégico de estas obras y remarcó la importancia de utilizar recursos propios para dar soluciones definitivas a reclamos históricos.

"Sabemos lo que significa para un vecino convivir todos los días con una calle deteriorada y con las consecuencias de obras que quedaron inconclusas. Por eso tomamos la decisión de intervenir, hacernos cargo y avanzar sector por sector para recuperar estas calles y devolverles mejores condiciones de transitabilidad a miles de familias", dijo el intendente.