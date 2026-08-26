    • 26 de agosto de 2026 - 06:45

    La reciente tragedia de Rawson y el recuerdo del emblemático caso Celeste Archerito

    Estela Gladys Carrizo murió tras ser embestida por una camioneta cuyo conductor tenía 1,37 gramos de alcohol en sangre. La historia tiene fuertes similitudes con la de Celeste Archerito.

    Estela Gladys Carrizo y Celeste Archerito, casos ocurridos con 17 años de diferencia, pero con el mismo dolor.&nbsp;

    Estela Gladys Carrizo y Celeste Archerito, casos ocurridos con 17 años de diferencia, pero con el mismo dolor. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Estela esperaba el colectivo junto a otro vecino en la esquina de José María Paz y Rivadavia, en Rawson, cuando una Volkswagen Amarok perdió el control, se salió de la calzada y terminó embistiéndolos. La camioneta finalmente chocó contra un árbol. El conductor, Germán Maza, dio positivo en el test de alcoholemia, con 1,37 gramos de alcohol por litro de sangre. Estela sufrió heridas gravísimas y murió este lunes.

    La historia tiene un punto de contacto muy fuerte con la de Celeste. El 26 de agosto de 2009, la joven caminaba por calle Comandante Cabot, en Rawson, rumbo a tomar el colectivo para ir a trabajar, cuando un Volkswagen Gol se cruzó de carril, chocó contra otro vehículo, subió a la vereda y la atropelló. Murió en el acto. El conductor, Gustavo Cortez, tenía 1,34 gramos de alcohol en sangre.

    La coincidencia en las cifras es impactante: 1,37 en el caso de Estela y 1,34 en el de Celeste. Pero también se repite otro elemento fundamental: ninguna de las dos víctimas estaba circulando de manera riesgosa. Ambas estaban en espacios destinados a los peatones cuando fueron alcanzadas por vehículos cuyos conductores habían consumido alcohol.

    Dos casos separados por 17 años

    La diferencia está ahora en el momento judicial. La muerte de Celeste derivó en una condena que se convirtió en un antecedente para San Juan: Cortez recibió 3 años y 8 meses de prisión efectiva y una inhabilitación para conducir. Fue la lucha de la familia Archerito la que acompañó durante años el reclamo de justicia.

    En cambio, la causa por la muerte de Estela recién comienza a transitar su camino judicial. El fallecimiento de la mujer modificó la gravedad del caso y la Fiscalía deberá determinar la acusación que finalmente formulará contra el conductor.

    Según explicó el fiscal Francisco Nicolía, en conferencia de prensa, el delito provisorio sería homicidio culposo agravado por el número de víctimas y por la ingesta de alcohol. Pero se conocerá la calificación en la audiencia de formalización, que por ahora no tiene fecha ni hora, debido a que el acusado se encuentra en libertad.

    El paralelismo incluso volvió a poner a la familia Archerito en el centro de la escena. María Remedios Moyano, madre de Celeste, habló tras conocerse la muerte de Estela y aseguró que este tipo de tragedias vuelven a reavivar un dolor que nunca desapareció.

    A casi 17 años de la muerte de Celeste, la tragedia de Estela demuestra que aquella historia que marcó a San Juan todavía tiene ecos en el presente. Dos mujeres, dos vehículos fuera de control y dos conductores que habían bebido antes de ponerse al volante. Dos familias que quedaron para siempre del otro lado de una tragedia que, en ambos casos, pudo haber sido evitada.

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