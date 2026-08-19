    • 19 de agosto de 2026 - 08:36

    Tragedia en Mendoza: murió la mamá de las hermanas Masó y ya son cuatro las víctimas

    Ariadna Tillar, de 54 años, falleció tras permanecer internada en grave estado luego del choque frontal ocurrido en Maipú. Sus hijas Rosario y Juana también murieron a causa de las heridas sufridas en el accidente.

    Tragedia en la Ruta 60: murió Ariadna Tillar, madre de las hermanas Masó y ya son cuatro las víctimas fatales. Foto: Los Andes.

    Tragedia en la Ruta 60: murió Ariadna Tillar, madre de las hermanas Masó y ya son cuatro las víctimas fatales. Foto: Los Andes.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tragedia ocurrida en la Ruta 60, en Maipú, Mendoza, sumó una nueva víctima fatal. Ariadna Tillar, de 54 años, murió este martes luego de permanecer internada en estado crítico en el Hospital Perrupato. Con su fallecimiento, ya son cuatro las personas que perdieron la vida por el violento choque frontal ocurrido el domingo.

    Leé además

    Foto ilustrativa - Archivo Los Andes.

    Investigan el asesinato de Franco Ezequiel Suárez en Mendoza
    quienes eran las dos hermanas que murieron en un accidente fatal de mendoza: la emotiva despedida en las redes

    Quiénes eran las dos hermanas que murieron en un accidente fatal de Mendoza: la emotiva despedida en las redes

    La mujer era la madre de Rosario Masó, de 19 años, y Juana Masó, de 20, quienes también fallecieron como consecuencia de las graves lesiones que sufrieron en el siniestro. Las jóvenes permanecieron internadas en el Hospital Central hasta que el lunes se confirmó su muerte.

    La familia quedó así atravesada por una tragedia devastadora en menos de 48 horas. La primera víctima fatal fue Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, un reconocido árbitro de fútbol de San Martín, quien viajaba en el Peugeot 504 involucrado en la colisión y murió mientras era trasladado al Hospital Central.

    Cómo ocurrió el choque en la Ruta 60

    El accidente se produjo cerca de las 20.30 del domingo, en las inmediaciones de la Variante de Palmira. La familia Masó Tillar viajaba en una Volkswagen T-Cross conducida por Martín Omar Tillar, de 52 años, hermano de Ariadna y tío de las jóvenes.

    De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, la camioneta habría iniciado una maniobra de sobrepaso y, al ocupar el carril contrario, terminó impactando de frente contra el Peugeot 504 conducido por Fernández Mercau.

    El impacto fue de extrema violencia y varios de los ocupantes quedaron atrapados dentro de los vehículos. Bomberos y personal policial trabajaron en el lugar para poder rescatarlos y asistir a los heridos.

    Dos sobrevivientes continúan internados

    Tras la muerte de Ariadna Tillar, todavía permanecen internados dos ocupantes de la Volkswagen T-Cross.

    Martín Omar Tillar, quien manejaba la camioneta, continúa en grave estado en el Hospital Lagomaggiore. En tanto, Florencia Bettalemmi, de 42 años, permanece internada en el Hospital El Carmen y, según los últimos reportes, evoluciona favorablemente y se encuentra fuera de peligro.

    La investigación quedó en manos de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien busca determinar con precisión cómo se produjo el impacto y establecer las responsabilidades correspondientes.

    Con información de Los Andes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    habilitan el turismo interno en la cordillera tras el freno por las nevadas: los detalles

    Habilitan el turismo interno en la cordillera tras el freno por las nevadas: los detalles

    Soda Stereo Ecos, de Buenos Aires a Mendoza, para luego viajar al exterior. 

    Soda Stereo Ecos cerró un ciclo histórico en Buenos Aires y prepara su aterrizaje en Cuyo

    La UCCuyo sede San Juan será sede de la 9ª edición de los juegos RADU

    UCCuyo: San Juan será sede de la novena edición de los Juegos RADU

    Oscar Fernández (48) y las hermanas Juana (20) y Rosario Masó Tillar (19), fallecidas en el choque en Maipú. Foto: Los Andes.

    Murió un árbitro de fútbol en un choque frontal: dos hermanas fallecieron en el hospital