Tragedia en Mendoza: murió la mamá de las hermanas Masó y ya son cuatro las víctimas

La tragedia ocurrida en la Ruta 60, en Maipú, Mendoza , sumó una nueva víctima fatal. Ariadna Tillar, de 54 años, murió este martes luego de permanecer internada en estado crítico en el Hospital Perrupato. Con su fallecimiento, ya son cuatro las personas que perdieron la vida por el violento choque frontal ocurrido el domingo.

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La mujer era la madre de Rosario Masó, de 19 años, y Juana Masó, de 20 , quienes también fallecieron como consecuencia de las graves lesiones que sufrieron en el siniestro. Las jóvenes permanecieron internadas en el Hospital Central hasta que el lunes se confirmó su muerte.

La familia quedó así atravesada por una tragedia devastadora en menos de 48 horas. La primera víctima fatal fue Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau , un reconocido árbitro de fútbol de San Martín, quien viajaba en el Peugeot 504 involucrado en la colisión y murió mientras era trasladado al Hospital Central.

El accidente se produjo cerca de las 20.30 del domingo , en las inmediaciones de la Variante de Palmira. La familia Masó Tillar viajaba en una Volkswagen T-Cross conducida por Martín Omar Tillar, de 52 años , hermano de Ariadna y tío de las jóvenes.

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, la camioneta habría iniciado una maniobra de sobrepaso y, al ocupar el carril contrario, terminó impactando de frente contra el Peugeot 504 conducido por Fernández Mercau.

El impacto fue de extrema violencia y varios de los ocupantes quedaron atrapados dentro de los vehículos. Bomberos y personal policial trabajaron en el lugar para poder rescatarlos y asistir a los heridos.

Dos sobrevivientes continúan internados

Tras la muerte de Ariadna Tillar, todavía permanecen internados dos ocupantes de la Volkswagen T-Cross.

Martín Omar Tillar, quien manejaba la camioneta, continúa en grave estado en el Hospital Lagomaggiore. En tanto, Florencia Bettalemmi, de 42 años, permanece internada en el Hospital El Carmen y, según los últimos reportes, evoluciona favorablemente y se encuentra fuera de peligro.

La investigación quedó en manos de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien busca determinar con precisión cómo se produjo el impacto y establecer las responsabilidades correspondientes.

Con información de Los Andes.