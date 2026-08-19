Investigan el asesinato de Franco Ezequiel Suárez en Mendoza

Un joven de 20 años murió durante la madrugada de este miércoles tras resultar gravemente herido en un confuso episodio ocurrido en el barrio Democracia, en el departamento mendocino de Las Heras. La víctima fue identificada como Franco Ezequiel Suárez y los investigadores trabajan para establecer quiénes participaron del ataque.

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El hecho ocurrió alrededor de las 0.20, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en la zona. Al llegar, los efectivos policiales entrevistaron a una mujer, quien aseguró haber escuchado varias detonaciones.

Suárez se encontraba acompañado por otras personas al momento del episodio. Debido a la gravedad de las lesiones, primero fue trasladado al hospital Carrillo y posteriormente derivado al Lagomaggiore.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, el joven ingresó con una herida cortopenetrante en la zona abdominal . Pese a los esfuerzos de los profesionales médicos, finalmente se confirmó su fallecimiento.

Durante las primeras tareas realizadas en la escena, los investigadores encontraron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros , además de manchas de sangre que podrían resultar relevantes para reconstruir la secuencia del ataque.

La Policía Científica quedó a cargo de las pericias en el lugar, mientras que efectivos de la División Homicidios comenzaron a tomar declaraciones y reunir elementos que permitan determinar qué ocurrió y quiénes estuvieron involucrados.

Por el momento no hay precisiones sobre los motivos que desencadenaron el episodio ni se informó sobre personas detenidas. La investigación continúa con el análisis de las pruebas y los testimonios recogidos durante las primeras horas.

Con información de Los Andes.