    • 18 de agosto de 2026 - 08:31

    Murió un árbitro de fútbol en un choque frontal: dos hermanas fallecieron en el hospital

    Oscar Fernández, de 48 años, falleció tras el accidente en Maipú. Luego murieron dos hermanas de 19 y 20 años que viajaban en el otro vehículo y permanecían internadas.

    Oscar Fernández (48) y las hermanas Juana (20) y Rosario Masó Tillar (19), fallecidas en el choque en Maipú. Foto: Los Andes.

    Oscar Fernández (48) y las hermanas Juana (20) y Rosario Masó Tillar (19), fallecidas en el choque en Maipú. Foto: Los Andes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tragedia vial que conmocionó a Maipú se agravó con el paso de las horas. Un violento choque frontal ocurrido sobre la Ruta Provincial 60 dejó hasta el momento tres víctimas fatales: un reconocido árbitro de fútbol y dos hermanas que viajaban en el otro vehículo. Otras personas permanecen internadas.

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    El accidente ocurrió el domingo por la noche, alrededor de las 20.30, en la zona de Fray Luis Beltrán, Maipú, en la intersección de la Ruta Provincial 60 y el callejón Piperbo.

    Por causas que todavía son investigadas, un Peugeot 504 y una Volkswagen T-Cross chocaron frontalmente. Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años, viajaba en el Peugeot y resultó gravemente herido. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza, pero murió como consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto.

    Una de las hipótesis que analiza la investigación indica que el conductor de la T-Cross habría intentado sobrepasar a otro vehículo y, durante la maniobra, terminó impactando de frente contra el Peugeot. De todos modos, la mecánica del siniestro todavía debe ser establecida mediante las pericias correspondientes.

    Murieron dos hermanas que estaban internadas

    La tragedia sumó dos nuevas víctimas. Según informó Diario Los Andes, Rosario y Juana Masó Tillar, de 19 y 20 años, respectivamente, fallecieron luego de permanecer internadas en grave estado.

    Las jóvenes viajaban en la Volkswagen T-Cross junto a otros familiares. Rosario se encontraba internada en el Hospital Central y había sido sometida a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de sus heridas. Posteriormente se confirmó su muerte.

    Su hermana Juana también permanecía hospitalizada y murió como consecuencia de las lesiones provocadas por el choque. Con estos dos fallecimientos, el número de víctimas fatales ascendió a tres.

    Quién era el árbitro que murió

    Oscar Fernández, conocido como “Chacha”, tenía 48 años y era oriundo de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín. Era un hombre reconocido dentro del fútbol amateur mendocino y se desempeñaba como árbitro en distintos torneos de la zona Este de Maipú y localidades cercanas.

    Su muerte generó numerosas muestras de dolor entre jugadores, dirigentes y colegas. Uno de los mensajes que reflejó la conmoción por su fallecimiento decía: “Pensar que ayer nos dirigió”, en referencia a que Fernández había arbitrado un partido apenas un día antes de la tragedia.

    La investigación busca determinar cómo ocurrió el choque

    Tras el accidente, la Justicia inició una investigación para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto. La causa está a cargo de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien deberá analizar las pericias realizadas sobre los vehículos y el lugar del accidente, además de los testimonios de quienes presenciaron el hecho.

    Según la información publicada por Diario Los Andes, otros tres familiares que viajaban en la T-Cross permanecen internados. El choque volvió a poner bajo la lupa las condiciones de circulación y las maniobras de sobrepaso en uno de los corredores viales de Maipú.

    Fuente: Diario Los Andes.

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