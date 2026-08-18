Conmoción: hallan muerta a una mujer en un departamento

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Una mujer de 60 años fue hallada sin vida durante la noche del lunes en el interior de un departamento ubicado sobre la calle Barrufaldi de Posadas, provincia de Misiones. La Policía inició las actuaciones bajo la carátula preventiva de muerte dudosa y trabaja para establecer las circunstancias del fallecimiento.

La intervención se produjo cerca de las 22 horas, luego de que una mujer de 66 años manifestara que desde hacía aproximadamente tres días no tenía noticias de su hermana, Rosa Ana L., de 60 años.

Ante esta situación, efectivos de la Comisaría Tercera se dirigieron hasta el inmueble y, con autorización del propietario, ingresaron al departamento. En una de las habitaciones encontraron a la mujer sin signos vitales, tendida sobre la cama. En el lugar se observaron un cuchillo, una bolsa sobre su cabeza y manchas aparentemente hemáticas, elementos que serán sometidos a las correspondientes pericias.