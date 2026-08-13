    • 13 de agosto de 2026 - 11:39

    Conmoción por el hallazgo de un cuerpo sumergido en un canal

    Policía trabaja en la base de datos de personas buscadas y denuncias para ayudar a la identificación.

    Imagen ilustrativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un impactante hallazgo sacudió a Cipolletti, Río Negro, y generó conmoción en horas de la mañana de este miércoles. El cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado sumergido en una acequia ubicada en la zona rural del Barrio Labraña.

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    El descubrimiento se produjo antes del mediodía, lo que movilizó un amplio despliegue policial y judicial en el sector.

    Personal de la Comisaría Unidad 4ta y especialistas del Gabinete de Criminalística arribaron al lugar para preservar la escena, retirar los restos e iniciar las primeras pericias tendientes a levantar rastros e indicios que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

    La fiscalía interviniente ordenó el traslado del cadáver a la morgue judicial para la realización de la correspondiente autopsia. El estudio forense resultará clave para determinar la causa fehaciente de la muerte y confirmar formalmente la identidad de la víctima.

    En paralelo a los trabajos de campo, los investigadores cotejan los datos con el registro de personas con pedido de búsqueda en la región, con el objetivo de cruzar información y trazar un posible perfil que oriente la causa.

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