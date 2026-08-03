Conmoción en el espectáculo por la dura primicia de Soledad Silveyra: "Estoy con..."

Soledad Silveyra sorprendió al abrir su corazón y contar el difícil momento de salud que atraviesa desde hace varios meses. La reconocida actriz hizo la revelación durante su paso por La noche de Mirtha Legrand. Allí confesó que el intenso dolor que padece cambió por completo su rutina y la obligó a someterse a un tratamiento.

Todo comenzó cuando Mirtha Legrand le consultó cómo se encontraba. Sin esquivar el tema, la actriz respondió con total sinceridad: «Bueno, tocamos el tema. No estoy bien de salud. Estoy con una trocanteritis».

La artista explicó que la afección la acompaña desde hace seis meses y relató el accidente que desencadenó el problema físico. «Hace seis meses que estoy con esto. Yo vuelvo de un spa en Punta del Este y me caigo, me tropiezo con una valija. Caí de cola y me pegué un golpe que me rompí la sexta lumbar», recordó.

A pesar del fuerte dolor, Soledad Silveyra decidió continuar trabajando y cumplir con las funciones de ¿Quién es quién?, la obra que protagonizaba junto a Luis Brandoni. Sin embargo, reconoció que llegó un momento en el que el sufrimiento fue imposible de soportar. «Como a Beto no le gustaba suspender las funciones, yo seguía. Hice 10 días de función con mucho dolor, hasta que el décimo día ya era insoportable», reveló.

Soledad Silveyra sobre el fin de su etapa teatral La actriz también recordó un episodio que marcó el final de aquella etapa teatral. Según contó, ella debió abandonar el escenario un viernes por su estado de salud y Brandoni sufrió el accidente doméstico que tiempo después le provocó la muerte. «O sea que la alegría enorme que me queda de ¿Quién es quién? es que la obra se levantó por Solita, no por Beto que es el que venía flojito», expresó.