    • 31 de julio de 2026 - 10:07

    Filtran foto de La Joaqui llorando tras haberse separado de Luck Ra

    La imagen fue tomada en el Aeropuerto de Madrid, ciudad en la que el joven se instaló por unos proyectos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Joaqui sigue devastada por su separación de Luck Ra, con quien deseaba casarse y formar una familia. La ruptura se dio hace tres semanas, cuando ella viajó a Madrid a visitarlo.

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    Luego de ventilar algunos detalles de la ruptura, se conoció una foto que habría sido tomada horas después de que el músico decidiera finalizar el vínculo amoroso. En la postal se la vio completamente angustiada y llorando en el Aeropuerto Adolfo Suárez.

    La artista recibió un gran apoyo en las redes sociales, donde varios usuarios remarcaron que el cordobés no era tan chico como escaparle a los compromisos de pareja.

    La Joaqui, horas despu&eacute;s de separarse de Luck Ra. (Foto: LAM)

    La Joaqui, horas después de separarse de Luck Ra. (Foto: LAM)

    “Ya estoy en mis 30, quiero una familia, me quiero casar y él quiere vivir cosas lógicas de un pibe de 27 años y está bien, no lo vuelve un villano", se le escuchó decir a Joaquinha en diálogo con varios medios que la esperaron el miércoles a la noche en la puerta de Luzu.

    La Joaqui hizo énfasis en que Luck Ra es el amor de su vida, pero admitió que lo dejó ir con el mismo amor con el que lo vio llegar.

    “Yo nunca había amado así. Yo me quería casar. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y realmente, Facu, independientemente de que hoy tome una decisión que es distinta a la que yo idealizaba... él fue por lejos el mejor novio que he tenido", sostuvo.

    El comunicado de La Joaqui sobre su separación

    En medio de muchas especulaciones y rumores sobre una tercera en discordia muy conocida, La Joaqui hizo un sentido posteo en el que confirmó que ya no estaba en pareja con Luck Ra.

    “Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”, escribió.

    Luck Ra y La Joaqui ya no son novios: &eacute;l decidi&oacute; separarse. (Foto: instagram/lajoaqui)

    Luck Ra y La Joaqui ya no son novios: él decidió separarse. (Foto: instagram/lajoaqui)

    Y agregó: “Son deseos de un futuro y etapa distintas. Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa”.

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