    • 30 de julio de 2026 - 11:55

    Arrojaron 12.000 toneladas de cáscaras de naranja sobre un pastizal y el resultado, 16 años después, asombró a la ciencia

    El experimento, olvidado durante más de una década tras una disputa legal, logró triplicar la biomasa de árboles nativos y revitalizar suelos estériles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lo que comenzó como un método poco convencional para gestionar desechos agrícolas terminó transformando un campo seco de pastoreo en una selva densa e irreconocible en Costa Rica. En la década de los noventa, científicos depositaron miles de toneladas de cáscaras de cítricos en tierras agotadas. Años después, el hallazgo desafía las formas tradicionales de restauración ecológica a bajo costo.

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    El proyecto surgió de un acuerdo entre investigadores y una empresa productora de jugos. A cambio de ceder tierras para ampliar un área protegida, la compañía obtuvo permiso para depositar sus sobras orgánicas en pastizales degradados dentro del Área de Conservación Guanacaste. Sin embargo, la iniciativa fue interrumpida abruptamente por la justicia costarricense tras la demanda de un competidor.

    El bosque que creció sobre el olvido

    Durante dieciséis años, el sitio quedó fuera del radar científico y de la atención pública. Cuando el ecologista Timothy Treuer regresó para localizar la parcela experimental, se encontró con una barrera vegetal tan espesa que le costó identificar los límites originales del terreno. Incluso un cartel indicador de grandes dimensiones había desaparecido por completo bajo el crecimiento de plantas trepadoras.

    Al comparar la zona intervenida con los campos vecinos, los investigadores detectaron que el suelo era notablemente más fértil y albergaba una variedad mucho mayor de especies arbóreas. Entre el follaje destacaba una higuera gigante que había alcanzado un tamaño asombroso, demostrando que la recuperación natural avanzó mucho más rápido allí que en cualquier pastizal dejado a su propia suerte.

    El poder de la descomposición masiva

    Este éxito ecológico responde a varios procesos biológicos combinados. La gruesa capa de cáscaras en descomposición actuó como una barrera física que asfixió las gramíneas invasoras que suelen dominar los campos degradados, impidiendo normalmente que los árboles nativos se establezcan. Mientras tanto, el material orgánico húmedo enriqueció la estructura del suelo, devolviéndole la capacidad de retener humedad y nutrientes vitales.

    Aunque el proceso inicial no fue visualmente atractivo debido a la acumulación de materia en putrefacción e insectos, en pocos meses el desperdicio se convirtió en tierra negra y rica. Esta transformación creó el ambiente perfecto para que las semillas locales ganaran terreno frente al pasto compactado. El resultado final arrojó un incremento del 176% en la biomasa aérea respecto a las áreas no tratadas.

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