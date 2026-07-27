Hallan sarcófago romano de 5 toneladas tras permanecer intacto durante más de 1.500 años

Un hallazgo arqueológico sorprendió a los equipos en Croacia: en Cavtat apareció un sarcófago romano de gran tamaño que llevaba más de 1.500 años sin ser molestado. La pieza, ubicada a tres metros de profundidad, pesa aproximadamente cinco toneladas y salió a la luz durante excavaciones de emergencia en la calle Zorina.

Hallazgo en Cavtat La intervención tuvo lugar sobre restos de la antigua colonia romana de Epidaurum. Los investigadores atribuyen el enterramiento a la Antigüedad Tardía y señalan que la caja funeraria pertenece a un estilo reconocido en la región. El equipo que trabajó en el yacimiento estaba dirigido por la arqueóloga Helena Puhara.

“Los arqueólogos que trabajan en la ciudad croata de Cavtat han descubierto un raro sarcófago romano tardío que permaneció sellado y sin tocar durante más de 1.500 años. El hallazgo se dio durante excavaciones de emergencia en un sitio en la calle Zorina, en el corazón de la antigua colonia romana de Epidaurum”.

Estado de conservación “El equipo de excavación, dirigido por la arqueóloga Helena Puhara de los Museos y Galerías de Konavle, documentó muchos entierros en todo el sitio. Un entierro se destacó rápidamente. Enterrado a unos tres metros bajo tierra había un enorme sarcófago de piedra que pesaba aproximadamente cinco toneladas. Los investigadores identificaron el monumento como un sarcófago tipo Salona, un estilo vinculado a los talleres en Salona, la capital de la provincia romana de Dalmacia. Los arqueólogos datan la tumba en algún lugar entre los siglos IV y VI d.C., un período en el que el mundo romano estaba experimentando importantes cambios sociales y culturales”.

“Lo que hace que este hallazgo sea inusual es su condición. El sarcófago permaneció exactamente donde los antiguos constructores lo colocaron. Incluso el mortero de cal utilizado para sellar la tapa sobrevivió intacto. Los arqueólogos no encontraron signos de saqueo, perturbación o movimiento posterior. En Croacia, los ejemplos de sarcófagos sellados conservados en su posición original son extremadamente poco comunes. Las tumbas antiguas a menudo sufren daños a lo largo de los siglos. Los ladrones de tumbas, los trabajos de construcción y los procesos naturales con frecuencia perturban los lugares de enterramiento mucho antes de que los arqueólogos los alcancen”.