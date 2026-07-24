Un erizo murió tras ser cubierto con pintura azul y amarilla por hinchas de un club: 4 detenidos

Una hembra adulta de erizo fue cubierta con pintura a base de aceite azul y amarilla , los colores del Leeds United FC, y falleció como consecuencia del maltrato. El caso conmocionó a organizaciones protectoras de animales en todo el Reino Unido y derivó en la detención de cuatro hombres en la ciudad de Leeds, en el norte de Inglaterra.

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El animal fue encontrado el 13 de julio dentro de la vivienda de una mujer en el barrio de Yeadon, completamente cubierto de pintura.

La sustancia era tan espesa que le había pegado las púas entre sí e impedía que pudiera encogerse en forma de bola, su mecanismo natural de defensa. Además, sufrió problemas respiratorios por la inhalación de los vapores.

La organización Prickly Pigs Hedgehog Rescue recibió al animal y comenzó a retirarle la pintura púa por púa, mientras le brindaba atención veterinaria. A pesar de los esfuerzos, el erizo no sobrevivió.

Diane Cook , responsable de la organización, confirmó la muerte del animal a través de redes sociales. "Decir que estoy devastada es quedarse corto y simplemente no puedo creer, ni entender, lo que algunas personas son capaces de hacerle a cualquier ser vivo", escribió.

Cuatro hombres, de 44, 21, 17 y 15 años, fueron detenidos el fin de semana por el equipo de Delitos contra la Fauna Silvestre y el Medio Rural de la Policía de West Yorkshire. Quedaron en libertad bajo fianza acusados de violar la Ley de Bienestar Animal, según informó el medio británico Daily Mail.

Cómo la pintura dejó al erizo sin defensas

Cook explicó a la BBC que "estaba claro que no había sido un accidente", ya que el animal "no tenía pintura en la barriga", ni en las piernas o pies. La selectividad de la aplicación indicaba que alguien lo había manipulado deliberadamente durante un tiempo prolongado.

Cuatro hombres de entre 15 y 44 años fueron detenidos y quedaron en libertad bajo fianza acusados de violar la Ley de Bienestar Animal. Foto: Facebook/Prickly Pigs Hedgehog Rescue.

"Además, habría llevado bastante tiempo hacerlo, ya que no se trataba de una pintura en aerosol de aplicación rápida. Si la señora no la hubiera encontrado, sinceramente no creo que hubiera sobrevivido, para ser honesta", sostuvo la especialista.

El animal también corría riesgo de envenenamiento si intentaba lamer la pintura. Sin poder enrollarse, quedaba expuesto a depredadores y sin posibilidad de buscar alimento con normalidad.

"Ya sea por Sonic o por el fútbol, no lo sé, pero es absolutamente atroz que alguien recoja a un animal silvestre y luego lo someta a esto", señaló Cook, y aclaró que la investigación policial aún está en curso, por lo que no puede brindar más detalles sobre lo ocurrido.

El caso se suma al declive de la especie: la población de erizos en el Reino Unido cayó hasta un 75% desde el año 2000. Foto: Facebook/Prickly Pigs Hedgehog Rescue.

El caso se enmarca en un contexto de declive sostenido de la especie. Según la organización Wildlife Trusts, la población de erizos en el Reino Unido se redujo entre un 30 y un 75 por ciento desde el año 2000. En 2024, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza actualizó el estado del erizo en la Lista Roja a "Casi amenazado".