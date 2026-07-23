Cómo es "La Fortaleza", el refugio de Lionel Messi a pocos kilómetros de su Rosario natal

Lionel Messi tiene un lugar donde todo se detiene. Lejos de los flashes, los estadios y la exigencia del fútbol, el capitán argentino encuentra en Kentucky Club de Campo, a pocos kilómetros de Rosario, su refugio personal : una impresionante mansión que junto a Antonela Roccuzzo bautizaron como “La Fortaleza”.

FIFA reveló el 11 ideal del Mundial 2026: Lionel Messi y Lisandro Martínez, entre los elegidos

Un ranking internacional eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026

La propiedad, adquirida hace varios años, está valuada en alrededor de 5 millones de dólares y fue construida sobre tres terrenos, convirtiéndose en una de las casas más grandes del exclusivo barrio.

Según trascendió, la inversión inicial rondó los 4 millones de dólares y con el tiempo se fue transformando en el hogar pensado para el futuro de la familia Messi.

Más que una casa de vacaciones, el lugar fue diseñado como el espacio donde Leo, Antonela y sus hijos puedan disfrutar de la vida familiar cuando llegue el momento del retiro profesional.

El gran objetivo de la mansión es uno: preservar la intimidad. La casa está rodeada por una enorme barrera de árboles que impide las miradas desde el exterior y cuenta con un sistema de seguridad permanente.

Un detalle que llamó la atención de los vecinos es que la entrada no tiene timbre tradicional. Quienes llegan al lugar son recibidos mediante cámaras de vigilancia, una muestra del nivel de privacidad que buscan Messi y su familia.

Aun así, la llegada del ídolo argentino revolucionó la zona. Cada año, fanáticos se acercan al ingreso del country con la ilusión de ver al campeón del mundo. Incluso algunos comercios de la zona comenzaron a promocionarse como parte de la “ruta Messi” para los visitantes.

Los lujos de “La Fortaleza”

La mansión cuenta con más de 25 ambientes y espacios pensados para disfrutar en familia:

Cine privado: uno de los sectores favoritos de los Messi-Roccuzzo, equipado para compartir películas y series.

uno de los sectores favoritos de los Messi-Roccuzzo, equipado para compartir películas y series. Gimnasio profesional: con máquinas de primer nivel para que Leo pueda mantener su preparación física.

con máquinas de primer nivel para que Leo pueda mantener su preparación física. Sala de juegos: un enorme espacio para Thiago, Mateo y Ciro, con consolas y videojuegos.

un enorme espacio para Thiago, Mateo y Ciro, con consolas y videojuegos. Salón de eventos: preparado para cumpleaños y celebraciones familiares.

Pero hay un rincón especialmente emotivo para cualquier fanático del fútbol: en el sector donde la familia coloca el árbol de Navidad están exhibidas camisetas históricas que Messi utilizó con la Selección argentina, acompañadas por detalles de cada partido en el que fueron usadas.

Una pileta gigante y una cancha para jugar con sus hijos

El exterior de la propiedad es uno de los grandes atractivos. La mansión cuenta con una pileta de dimensiones casi olímpicas, amplios jardines, terrazas y sectores preparados para reuniones familiares y asados.

Además, como la pelota siempre está presente en la vida de Messi, el parque tiene una pequeña cancha de fútbol donde el delantero suele compartir momentos con sus tres hijos.

El barrio elegido por Messi

Kentucky Club de Campo fue el lugar elegido por la familia por su seguridad y tranquilidad. El exclusivo complejo cuenta con más de 240 hectáreas y está ubicado a unos 20 minutos del centro de Rosario.

Allí también viven otros referentes del fútbol argentino como Maximiliano Rodríguez y Gabriel Heinze.

El predio es un paraíso verde que cuenta con arboledas centenarias, un lago artificial de 7 hectáreas y un campo de golf de 18 hoyos.

Después de una temporada intensa y una final del Mundial que dejó tristeza por la derrota ante España, Messi volvió a su lugar de confianza: una fortaleza creada para disfrutar de su familia, bajar el ritmo y encontrar tranquilidad lejos del ruido.