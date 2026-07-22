Un ranking internacional eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026

El debate sobre el rendimiento individual en el Mundial 2026 sumó un capítulo de peso a nivel internacional. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) confirmó a Lionel Messi como el mejor futbolista de la cita máxima disputada en Norteamérica, posicionándose en la vereda opuesta a la FIFA, que le había otorgado el Balón de Oro del torneo al mediocampista español Rodri tras el título de la Selección de España.

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El reconocimiento del organismo internacional no se basó en percepciones ni en votaciones subjetivas, sino en la aplicación de un estricto sistema de métricas de rendimiento deportivo. A través de este análisis de datos, Messi obtuvo la calificación promedio más alta del certamen con una nota de 8,33 puntos por partido, superando al resto de las figuras del torneo.

A lo largo de la competencia, el astro rosarino fue la pieza central del ataque de la Selección Argentina. Messi lideró la tabla global de incidencia directa en el marcador con 12 participaciones de gol en apenas 7 partidos, repartidas en 8 anotaciones y 4 asistencias.

Entre sus actuaciones más destacadas en la Copa del Mundo sobresalen:

Tripleta frente a Argelia durante la fase de grupos.

Doblete ante Austria en las instancias de eliminación directa.

Incidencia constante: Registró al menos un gol o una asistencia en cada uno de los compromisos disputados hasta las instancias decisivas.

Desde la entidad especializada explicaron que la distinción responde exclusivamente a la "autoridad incuestionable de las estadísticas de juego", reafirmando que, por números y rendimiento sostenido, el impacto de Messi en el campo de juego superó a cualquier otro futbolista a lo largo del Mundial.

Con este nuevo galardón estadístico, el capitán argentino sumó una nueva distinción internacional a su trayectoria, ratificando su vigencia al más alto nivel del fútbol mundial.