    • 20 de julio de 2026 - 18:14

    "Olvidémonos de todo": la llamativa arenga de Messi que se volvió viral

    Antes de la final de Argentina ante España, el capitán Lionel Messi alentó a sus compañeros con algunas palabras que llamaron la atención en redes. ¿Qué pasó?

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Todavía continúan apareciendo imágenes de lo que fue la derrota de Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial y en las últimas horas se volvió viral en redes la llamativa arenga que Lionel Messi les dio a sus compañeros antes de salir al campo de juego.

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    En el video se ve que el que dedica unas palabras al grupo es el capitán, quien manifiesta: "Vamos, muchachos, tranquilidad gente. Lo principal es que estemos tranquilos". Hasta ahí, nada fuera de lo habitual, se parece bastante a cualquier discurso antes de un encuentro decisivo.

    Sin embargo, lo que repercutió en redes fueron las siguientes frases que lanzó Messi: "Olvidémonos de todo. Solo jueguemos. Pensemos en jugar nomás, gente". Lo que dijo llamó la atención y generó especulaciones con respecto a qué debían olvidarse.

    Si bien no está claro a qué hizo referencia el futbolista de 39 años, lo cierto es que durante la previa a la final, el seleccionado argentino estuvo en el centro de las críticas de los españoles porque lo acusaron de supuestos beneficios arbitrales.

    Incluso el defensor Aymeric Laporte antes del encuentro había disparado: “Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar".

    Después de hacerse viral el video, fuentes vinculadas a la AFA hicieron saber que el mensaje estuvo vinculado con el malestar que habían provocado dentro de la Selección algunas críticas y declaraciones realizadas en las horas previas al partido decisivo.

    Messi buscó que el plantel se abstrajera de ese clima y concentrara toda su atención en el juego. Su pedido de tranquilidad funcionó como el cierre de una charla más emotiva que había comenzado dentro del vestuario y que, de acuerdo con lo que trascendió, impactó especialmente en los futbolistas.

    La consigna era dejar de lado todo lo que se había dicho alrededor de la final y evitar que la polémica condicionara al equipo en uno de los partidos más importantes de su historia reciente.

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