"Olvidémonos de todo": la llamativa arenga de Messi que se volvió viral

Todavía continúan apareciendo imágenes de lo que fue la derrota de Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial y en las últimas horas se volvió viral en redes la llamativa arenga que Lionel Messi les dio a sus compañeros antes de salir al campo de juego.

Antonela Roccuzzo le dedicó un conmovedor posteo a Lionel Messi luego de la derrota de la Selección frente a España

En el video se ve que el que dedica unas palabras al grupo es el capitán, quien manifiesta : "Vamos, muchachos, tranquilidad gente. Lo principal es que estemos tranquilos". Hasta ahí, nada fuera de lo habitual, se parece bastante a cualquier discurso antes de un encuentro decisivo.

Sin embargo, lo que repercutió en redes fueron las siguientes frases que lanzó Mess i: "Olvidémonos de todo. Solo jueguemos. Pensemos en jugar nomás, gente" . Lo que dijo llamó la atención y generó especulaciones con respecto a qué debían olvidarse.

Si bien no está claro a qué hizo referencia el futbolista de 39 años, lo cierto es que durante la previa a la final, el seleccionado argentino estuvo en el centro de las críticas de los españoles porque lo acusaron de supuestos beneficios arbitrales.

Incluso el defensor Aymeric Laporte antes del encuentro había disparado: “Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar".

Después de hacerse viral el video, fuentes vinculadas a la AFA hicieron saber que el mensaje estuvo vinculado con el malestar que habían provocado dentro de la Selección algunas críticas y declaraciones realizadas en las horas previas al partido decisivo.

Messi buscó que el plantel se abstrajera de ese clima y concentrara toda su atención en el juego. Su pedido de tranquilidad funcionó como el cierre de una charla más emotiva que había comenzado dentro del vestuario y que, de acuerdo con lo que trascendió, impactó especialmente en los futbolistas.

La consigna era dejar de lado todo lo que se había dicho alrededor de la final y evitar que la polémica condicionara al equipo en uno de los partidos más importantes de su historia reciente.