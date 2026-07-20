    • 20 de julio de 2026 - 15:14

    Las emotivas palabras de Lionel Messi tras la final del Mundial: "Va a costar que cierre esta herida"

    Lionel Messi eligió sus redes sociales para expresar la tristeza del plantel, pero también para dejar en claro el orgullo de haber llevado la camiseta.

    Messi uso las redes sociales para expresar su dolor tras la derrota.

    Messi uso las redes sociales para expresar su dolor tras la derrota.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El astro rosarino, que a sus 39 años completó una Copa del Mundo brillante, acompañó sus sentidas palabras con una foto que resume el sentir de millones de argentinos: una imagen suya llorando, con la medalla de plata en el pecho, pero con la frente en alto ante el aplauso de la hinchada.

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    "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria", comenzó escribiendo el "10" en su cuenta oficial de Instagram, que en pocos minutos se inundó de millones de "me gusta" y mensajes de aliento de fanáticos y compañeros.

    Messi, que evitó dar declaraciones en la zona mixta a la salida del estadio neoyorquino, utilizó la virtualidad para valorar el histórico proceso del equipo: "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo".

    El agradecimiento al público y un noble gesto con el campeón

    En otro tramo de su posteo, el capitán argentino no se olvidó del apoyo incondicional que recibió el equipo desde todos los rincones del país, incluyendo el fuerte aliento sanjuanino que se hizo sentir durante todo el certamen.

    "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", remarcó con emoción.

    Para cerrar, mostrando una vez más su grandeza y caballerosidad deportiva, Lionel Messi le dedicó unas líneas a su par europeo, país que lo cobijó durante gran parte de su carrera profesional en el Barcelona: "También quiero felicitar a España por el campeonato".

    Aunque la ilusión del bicampeonato mundial no se pudo concretar, el mensaje del capitán deja una certeza absoluta: el orgullo por este ciclo y por la camiseta celeste y blanca sigue intacto.

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