Las tapas de los diarios españoles tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

La victoria de España por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial 2026 ocupó prácticamente todos los espacios centrales de los diarios españoles. La celebración de los nuevos campeones, el gol decisivo de Ferran Torres durante la prórroga y la tristeza de Lionel Messi fueron algunas de las imágenes más elegidas para las ediciones de este lunes.

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Tanto los periódicos deportivos como los diarios de información general coincidieron en resaltar el nivel colectivo de España , que consiguió la segunda Copa del Mundo de su historia . También remarcaron que el seleccionado argentino terminó jugando con diez futbolistas y que apenas pudo generar peligro ante el dominio español.

El diario español acompañó el título con una fotografía del plantel levantando el trofeo. Además de mencionar el gol de Ferran Torres , resaltó la figura de Rodri, elegido como el mejor jugador del torneo , y el rendimiento colectivo del equipo dirigido por Luis de la Fuente .

El País abrió su edición con la palabra “Campeones” y destacó que España consiguió su segunda Copa del Mundo después de imponer su juego y reducir las posibilidades ofensivas de la Argentina de Lionel Messi.

El tono fue todavía más contundente en los periódicos deportivos, que destinaron casi la totalidad de sus portadas a la consagración . Las imágenes de los futbolistas españoles con la Copa del Mundo se repitieron, aunque cada medio eligió una frase diferente para dimensionar la victoria.

En su portada, Marca también destacó que el gol de Ferran Torres durante la prórroga le entregó una victoria merecida al conjunto español . Además, reconoció las actuaciones de Unai Simón, Rodri y Pau Cubarsí , tres de los futbolistas premiados tras la competencia

Con el título “¡Superestrellas!” , Marca consideró que España le dio una lección de fútbol a Argentina y puso en primer plano la celebración del plantel campeón.

AS tituló “El mundo es nuestro” y remarcó que el tanto de Ferran Torres, a los 106 minutos, le permitió a España obtener su segunda estrella con “absoluta justicia”.

El periódico también hizo referencia al trabajo de Emiliano “Dibu” Martínez, a quien señaló como uno de los responsables de mantener a Argentina en partido hasta la prórroga. Al mismo tiempo, mencionó la expulsión de Enzo Fernández y reprodujo una declaración de Luis de la Fuente, quien calificó a esta generación como “un orgullo”.

La conquista tuvo una repercusión similar en la prensa catalana. Tanto el protagonismo de Ferran Torres como la situación de Messi, quien podría haber disputado su último encuentro en una Copa del Mundo, aparecieron en las primeras páginas.

Bajo el encabezado “¡¡Bicampeones!!”, Mundo Deportivo celebró el segundo título de España, destacó el dominio sobre Argentina y reflejó la tristeza de Messi después de la derrota.

La portada mostró a los jugadores españoles festejando mientras, en uno de sus extremos, apareció Messi con el rostro cubierto. El diario señaló que la Selección argentina se quedó con diez futbolistas antes del tiempo añadido y no pudo regalarle al capitán una despedida mundialista victoriosa.

Los diarios generalistas también le otorgaron un espacio extraordinario al campeonato. En varios casos, el fútbol desplazó a las noticias políticas y económicas para transformarse en el tema dominante de la jornada.

El Mundo presentó la conquista con la frase “Nuestra España… en la cima del mundo” y, en un espacio inferior, describió la derrota como la dura despedida del último gran genio del fútbol.

Además de mostrar la celebración de los campeones, el medio destacó a Ferran Torres como el héroe de la final. El delantero convirtió el único gol del partido durante la prórroga y fue uno de los grandes protagonistas de las portadas españolas.

ABC eligió una imagen del abrazo de los jugadores alrededor de Ferran Torres y tituló “España invencible”, con dos estrellas incorporadas a su logotipo.

El diario definió la consagración como otra demostración de trabajo colectivo y buen fútbol. También señaló que España consiguió superar durante la prórroga la resistencia de un equipo argentino que había logrado mantenerse en partido pese al dominio del campeón.

De esta manera, la prensa española coincidió en presentar el triunfo como la confirmación de una generación dominante. Entre la alegría por la segunda estrella, el reconocimiento a Ferran Torres y las imágenes de un Messi golpeado por la derrota, las tapas resumieron una final que marcó el regreso de España a lo más alto del fútbol mundial.