    • 19 de julio de 2026 - 20:49

    Así quedó la tabla de campeones del mundo tras la consagración de España en el Mundial 2026

    La consagración de España tras vencer por 1 a 0 a la Selección Argentina, impactó de lleno en la tabla histórica de los campeones de la Copa del Mundo.

    Así quedo la tabla de campeones tras la consgración de España.

    Así quedo la tabla de campeones tras la consgración de España.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con este nuevo título, el combinado europeo alcanzó una línea privilegiada, mientras que el conjunto albiceleste se mantuvo en el podio histórico a pesar del trago amargo en el partido decisivo.

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    El ranking de los campeones mundiales

    El olimpo del fútbol mantiene a Brasil en lo más alto de la consideración general, seguido de cerca por las potencias del Viejo Continente y Sudamérica. A continuación, así quedó el listado oficial de títulos mundiales:

    • Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
    • Alemania: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)
    • Italia: 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)
    • Argentina: 3 títulos (1978, 1986, 2022)
    • Francia: 2 títulos (1998, 2018)
    • Uruguay: 2 títulos (1930, 1950)
    • España: 2 títulos (2010, 2026)
    • Inglaterra: 1 título (1966)

    El salto histórico de España y la vigencia de la Scaloneta

    Con la conquista en tierras norteamericanas, el seleccionado conducido por Luis de la Fuente logró destrabar el empate técnico que mantenía con Inglaterra y se sumó al lote de países que ostentan un bicampeonato mundial, igualando la línea de Francia y Uruguay.

    Por el lado de la Selección Argentina, el subcampeonato privó al equipo de Lionel Messi de alcanzar la línea de las cuatro coronas que lucen Alemania e Italia. No obstante, la Albiceleste consolida su posición en el tercer escalón histórico en absoluta soledad, ratificando su vigencia como una de las escuelas futbolísticas más respetadas y ganadoras de todos los tiempos.

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