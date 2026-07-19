Así quedó la tabla de campeones del mundo tras la consagración de España en el Mundial 2026

La consagración de España tras vencer por 1 a 0 a la Selección Argentina, impactó de lleno en la tabla histórica de los campeones de la Copa del Mundo.

Con este nuevo título, el combinado europeo alcanzó una línea privilegiada, mientras que el conjunto albiceleste se mantuvo en el podio histórico a pesar del trago amargo en el partido decisivo.

El ranking de los campeones mundiales El olimpo del fútbol mantiene a Brasil en lo más alto de la consideración general, seguido de cerca por las potencias del Viejo Continente y Sudamérica. A continuación, así quedó el listado oficial de títulos mundiales:

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Alemania: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)

Italia: 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)

Argentina : 3 títulos (1978, 1986, 2022)

: Francia: 2 títulos (1998, 2018)

Uruguay: 2 títulos (1930, 1950)

España: 2 títulos (2010, 2026)

Inglaterra: 1 título (1966) El salto histórico de España y la vigencia de la Scaloneta Con la conquista en tierras norteamericanas, el seleccionado conducido por Luis de la Fuente logró destrabar el empate técnico que mantenía con Inglaterra y se sumó al lote de países que ostentan un bicampeonato mundial, igualando la línea de Francia y Uruguay.