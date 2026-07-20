    • 20 de julio de 2026 - 16:05

    Proponen crear el "Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown" cada 3 de marzo

    El proyecto de ley busca crear el Día Nacional del prócer de origen irlandés y padre de la Armada Argentina.

    Senador Agustín Coto, propone el proyecto de ley para instalar el Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown
    Senador Agustín Coto, propone el proyecto de ley para instalar el "Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown"

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo proyecto de ley busca sumar una fecha patria clave al calendario nacional de la República Argentina. Se trata de una iniciativa impulsada en el Senado de la Nación que propone declarar formalmente el 3 de marzo de cada año como el "Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown", en conmemoración al aniversario del fallecimiento del prócer.

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    La propuesta fue presentada por el senador de La Libertad Avanza (LLA), Agustín Coto, con el objetivo de rendir tributo al considerado "padre fundador" de la Armada Argentina. El proyecto estipula que la efeméride se incorpore oficialmente a las agendas de actividades institucionales y conmemorativas de los establecimientos educativos de todo el país.

    De acuerdo a los fundamentos expresados por el legislador oficialista, la iniciativa apunta a que las nuevas generaciones profundicen en el conocimiento sobre la gesta del marino. "Buscamos que se conozca el rol decisivo de Brown en la independencia de nuestra patria, yendo más allá de su presencia en un busto, una plaza o el nombre de una avenida", enfatizó Coto respecto a la trascendencia del proyecto.

    Quién fue el Almirante Guillermo Brown y por qué es clave en la historia

    Guillermo Brown nació en Irlanda en el año 1777 y arribó a las tierras del Río de la Plata en 1810. Atraído y comprometido con los ideales revolucionarios de la época, en 1814 fue designado como Teniente Coronel del Ejército y Comandante de la Marina del Estado.

    Su papel histórico resultó determinante al estar al frente de la organización y el comando de la primera Escuadra Naval Revolucionaria de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bajo su liderazgo estratégico en el agua, la flota logró doblegar el asedio de los realistas apostados en Montevideo, consolidando una victoria marítima vital para asegurar los primeros pasos de la soberanía e independencia del territorio nacional.

    La propuesta ahora aguarda su correspondiente tratamiento en las comisiones de la Cámara Alta para avanzar hacia su votación en el recinto.

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