Victoria Villarruel cruzó a un británico que insultó a la Selección y cuestionó la soberanía de Malvinas

La vicepresidenta de la Nación no dejó pasar los agravios de un usuario extranjero que tildó al equipo de "sucio" y al país de "repugnante".

Victoria Villarruel salió al cruce de un britanico que atacó a la selección Argentina.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, protagonizó un tenso y viral cruce en la plataforma X (anteriormente Twitter) al salir en férrea defensa de la Selección argentina frente a los duros insultos de un usuario británico.

El episodio se desencadenó luego de que la Albiceleste cayera 1-0 ante España en la prórroga de la final disputada en Estados Unidos. Tras el pitazo final, se registraron algunos empujones y discusiones entre los futbolistas de ambos planteles, una situación que fue utilizada por un usuario identificado como Martin Edwards (@martinedwards72) para lanzar un fuerte ataque xenófobo contra el equipo y el país.

"Equipo sucio y horrible que intenta intimidar y hacer trampa con la ayuda de la FIFA. Las escenas después del silbato final demuestran a tu repugnante nación. Las Malvinas nunca han sido de Argentina y nunca lo serán", disparó el internauta extranjero en su perfil.

Una respuesta letal: "Lágrimas de ingleses" Fiel a su estilo directo y combativo en el entorno digital, la presidenta del Senado de la Nación no tardó en recoger el guante. Lejos de dejar pasar el agravio hacia los jugadores y la provocación sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Villarruel respondió de una manera tan irónica como contundente.

La vicepresidenta le contestó al usuario compartiendo una fotografía suya en la que se la ve mirando a la cámara y sosteniendo una taza con una frase muy elocuente grabada: "Lágrimas de ingleses piratas".