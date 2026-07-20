El Congreso entra en receso y quedan en pausa la reforma electoral, zonas frías y propiedad privada

El Congreso de la Nación entra desde este lunes en un periodo de receso invernal de 15 días, lo que paraliza por completo la actividad legislativa y deja en pausa el debate de iniciativas de fuerte impacto político y económico impulsadas por el Gobierno nacional.

Polémica en el Senado: las dietas trepan a $12 millones y vuelve el debate por los aumentos automáticos

San Juan registró un 70% de ocupación en el inicio del receso invernal y aseguran que el turismo generó ingresos por $3.000 millones

Aunque la licencia corresponde originalmente al personal administrativo del Palacio Legislativo, tanto los bloques de la Cámara de Diputados como del Senado se acoplan al receso. De esta manera, el trabajo en las comisiones y los debates en los recintos se reanudarán recién el próximo 3 de agosto.

Durante estas dos semanas sin sesiones, la Mesa Política del oficialismo —encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei— intensificará las negociaciones con las bancadas aliadas e independientes para intentar construir las mayorías que hoy no tiene consolidadas.

Entre las leyes que permanecen en el "limbo" parlamentario se destacan:

Reforma electoral : El proyecto ingresado a la Cámara Alta busca eliminar las elecciones PASO y ajustar aspectos del sistema de votación, pero enfrenta reparos en sectores del PRO y el radicalismo.

Modificación de Zonas Frías: La revisión del régimen de subsidios al gas residencial, que ya cuenta con media sanción en Diputados, genera fuertes objeciones en los bloques patagónicos y del interior por el potencial impacto en las tarifas energéticas.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: Iniciativa destinada a agilizar procesos de desalojo y otorgar mayores garantías jurídicas, cuyo tratamiento fue postergado a la espera de un texto de consenso.

Un temario recargado para la vuelta en agosto

Tras la retoma de actividades el 3 de agosto, el oficialismo prevé reactivar la discusión de este paquete legislativo e ingresar propuestas adicionales, entre las que figuran cambios en la reforma del Banco Central y adecuaciones en normativas de inocencia fiscal.

Con las paritarias y debates presupuestarios en puerta para el segundo semestre, el margen de maniobra en el Congreso requerirá de acuerdos finos entre La Libertad Avanza y las provincias para destrabar las votaciones pendientes.