San Juan registró un 70% de ocupación en el inicio del receso invernal y aseguran que el turismo generó ingresos por $3.000 millones

La primera semana de vacaciones de invierno dejó un balance positivo en la provincia, impulsada por eventos deportivos y un intenso movimiento en los departamentos alejados. Valle Fértil lideró la ocupación con un 85%. Las expectativas están puestas en la llegada de visitantes de Buenos Aires.

El inicio del receso invernal, potenciado por el reciente fin de semana largo, arrojó números auspiciosos para el turismo sanjuanino. Según datos oficiales relevados por la Secretaría de Turismo, la provincia alcanzó un 70,2% de ocupación general, consolidando un promedio de tres noches de pernocte y un impacto económico estimado en 3.000 millones de pesos.

En diálogo con Radio Sarmiento, el subsecretario de Turismo Juan Castañares, destacó el valor de que los visitantes elijan pasar varios días en suelo local. "El dato interesante en el que yo me detengo siempre es que pernoten en San Juan, no es que vengan algunas horas y se vayan o se vayan a Mendoza. Se quedan en la hotelería y en el comercio sanjuanino. Esta es la cadena económica que San Juan tiene que fortalecer cada vez más", señaló.

El Gran San Juan funcionó como un gran tractor de visitantes con un 68% de ocupación, apuntalado principalmente por una nutrida agenda deportiva. La llegada de la fecha del Campeonato Nacional de Motocross, que convocó a más de 150 competidores, y el partido internacional de Los Pumas dinamizaron la hotelería y el comercio. Entre los visitantes internacionales se destacó la presencia de contingentes de Gales, quienes aprovecharon para recorrer atractivos culturales como la Casa Natal de Sarmiento.

A diferencia de otras temporadas donde Calingasta suele encabezar las estadísticas, esta primera semana de vacaciones tuvo a Valle Fértil al frente del ranking provincial con un 85% de ocupación sobre su total de plazas. Detrás se ubicaron Iglesia con el 80% y Calingasta con el 68%.

El movimiento en el Valle se mantendrá fuerte de cara a los próximos días debido a la realización de la Fiesta Provincial del Chivo en la localidad de La Majadita, un evento que tracciona habitualmente a una gran cantidad de prestadores y visitantes.

Por otra parte, los circuitos cercanos a la Ciudad mostraron un flujo constante de turistas provenientes de Mendoza, San Luis, Santa Fe y Córdoba. El Dique Punta Negra y la Quebrada de Zonda se consolidaron como los espacios predilectos para actividades de naturaleza, con el trekking y las excursiones al aire libre como las opciones más demandadas.

Expectativas por el mercado bonaerense

El comportamiento de la demanda viene dándose de manera progresiva. Durante la última semana, las reservas previas se ubicaban en un 62,2%, cifra que terminó trepando al 70,2% definitivo con los ingresos de última hora.

El sector turístico local mantiene altas expectativas para los próximos días, ya que comenzará el receso invernal en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, el principal mercado emisor de turistas para San Juan. Las autoridades indicaron que ya se trabaja en el monitoreo de las reservas para esta segunda etapa de las vacaciones, proyectando un incremento en el nivel de actividad en todos los valles provinciales.