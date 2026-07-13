Cómo estará el tiempo en San Juan este lunes 13 de julio

Los sanjuaninos comenzarán la semana con temperaturas frescas durante las primeras horas del día y condiciones estables. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 13 de julio la temperatura mínima será de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C.

En cuanto al estado del cielo, durante la mañana y tarde estará mayormente nublado. Hacia la noche volverán las condiciones de nubosidad parcial.

Respecto al viento, prevalecerá del norte y aumentará su intensidad con el correr de las horas, con registros previstos de entre 13 y 22 km/h, condiciones que se mantendrán durante la tarde y la noche.

El pronóstico del tiempo en San Juan: Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.