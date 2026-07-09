Con temperaturas agradables en la siesta sanjuanina, así estará el tiempo este jueves 9 de julio

El Día de la Independencia llegará con condiciones ideales para disfrutar de las actividades al aire libre en San Juan. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves estará marcado por un ambiente fresco durante la mañana, una tarde agradable y ausencia total de lluvias.

La temperatura mínima prevista es de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C. Durante la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado, en la tarde estará mayormente nublado y por la noche volverá a mostrarse parcialmente nublado.

El SMN no prevé precipitaciones para ninguna franja horaria de la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0%. En tanto, el viento soplará entre 13 y 22 km/h, inicialmente desde el sector sur y luego rotará al sudeste durante la tarde y la noche.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.