Mañana fría y siesta agradable, así estará el tiempo este martes 7 de julio en San Juan

Tras varios días marcados por la intensa ola polar, este martes 7 de julio el tiempo dará una leve tregua en San Juan. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre 1°C de mínima y 17°C de máxima, en una jornada con condiciones estables y sin precipitaciones previstas.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a 1°C y viento del sector noroeste entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, el termómetro alcanzará los 17°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y el viento con la misma intensidad. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 10°C, mientras continuarán las condiciones de cielo parcialmente nublado y sin chances de lluvia.

El pronóstico extendido indica que el frío persistirá durante los próximos días, con mínimas que oscilarán entre los 2°C y 6°C y máximas de entre 15°C y 19°C, sin anuncios de precipitaciones para la provincia.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.