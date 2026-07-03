Continúa el frío intenso y así estará el tiempo en San Juan este viernes 3 de julio

El frío seguirá siendo protagonista en San Juan este viernes 3 de julio. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los -1°C de mínima y los 8°C de máxima.

Durante la mañana se espera cielo nublado y una temperatura cercana a los -1°C, con viento del sector norte entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, el termómetro alcanzará los 8°C, con cielo mayormente nublado y viento del noreste de entre 7 y 12 km/h. Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 3°C, sin lluvias previstas.

El pronóstico extendido anticipa que las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente durante el fin de semana. Para el sábado se espera una mínima de -3°C y una máxima de 9°C, mientras que el domingo la temperatura ascenderá hasta los 13°C. El alivio será más notorio desde el lunes, cuando las máximas podrían ubicarse entre 17°C y 23°C a lo largo de la próxima semana.

Pronóstico del tiempo en San Juan Pronóstico del tiempo en San Juan. Foto: SMN Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.