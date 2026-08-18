Rawson lanza Nexo Minero: un programa para articular el talento local con el desarrollo minero en San Juan

Con una mirada estratégica puesta en el crecimiento que experimentará la actividad minera en San Juan durante los próximos años, la Municipalidad de Rawson , lanzará Rawson Nexo Minero, una nueva red destinada a conectar el talento local, la formación, la innovación y el desarrollo de proveedores con las oportunidades que genera la minería.

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Con esta nueva propuesta, el municipio de Rawson busca anticiparse a las nuevas demandas laborales y productivas que generará la minería, fortaleciendo las capacidades de sus trabajadores.

Bajo el lema “Donde el talento local se encuentra con las oportunidades de la minería”, el lanzamiento se realizará el próximo martes 1 de septiembre, en el Complejo Deportivo y Cultural La Superior a, y constituirá un espacio de vinculación entre el sistema educativo, empresas mineras, proveedores, emprendedores tecnológicos, organismos públicos y diferentes actores del ecosistema productivo.

En este marco, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga , destacó el carácter estratégico de esta nueva política municipal: “San Juan está frente a una transformación productiva histórica y Rawson no puede mirar ese proceso desde afuera. Tenemos que prepararnos hoy para lo que viene, porque queremos que nuestros trabajadores, nuestros jóvenes, nuestros emprendedores y nuestras empresas sean protagonistas del desarrollo minero de la provincia”.

Durante la jornada se presentará oficialmente la Red y la oferta formativa existente ; se buscará identificar las necesidades reales del sector; generar reuniones entre instituciones y empresas; sumar nuevos integrantes; detectar oportunidades para proveedores locales; promover proyectos conjuntos y, fundamentalmente, construir una agenda permanente de trabajo.

La iniciativa parte de una premisa concreta: el crecimiento de la minería representa una enorme oportunidad para San Juan, pero para aprovecharla es necesario prepararse desde ahora. Por ello, Rawson busca anticiparse a las nuevas demandas laborales y productivas, fortaleciendo las capacidades de sus trabajadores, empresas, emprendedores e instituciones para que puedan incorporarse a la cadena de valor minera.

“No queremos esperar a que las oportunidades lleguen para recién entonces preguntarnos qué podemos hacer. Queremos anticiparnos. Gobernar también significa planificar, formar y generar las condiciones para que cuando la minería demande trabajadores, servicios y proveedores, Rawson tenga capacidad para responder”, sostuvo Munisaga.

Un “Marketplace de oportunidades” en Rawson

El propósito de Rawson Nexo Minero será construir alianzas que permitan fortalecer tanto el desarrollo del talento como la cadena de valor vinculada a la actividad minera. El encuentro estará planteado bajo el concepto de un “Marketplace de oportunidades”, donde cada participante buscará responder una pregunta central: ¿Qué puedo aportar al ecosistema minero y con quién debo conectarme?

En este marco, la presentación oficial de este programa se distribuirá en diferentes sectores temáticos:

Plaza del Talento: donde instituciones podrán presentar carreras, cursos, certificaciones, laboratorios, equipamiento y docentes especializados. La propuesta priorizará espacios ágiles y demostrativos por encima del tradicional formato de grandes stands.

donde instituciones podrán presentar carreras, cursos, certificaciones, laboratorios, equipamiento y docentes especializados. La propuesta priorizará espacios ágiles y demostrativos por encima del tradicional formato de grandes stands. Plaza de Proveedores Locales: destinada a empresas y emprendimientos vinculados a sectores como metalmecánica, logística, mantenimiento, software, seguridad, gastronomía, transporte, economía circular e innovación. Cada empresa tendrá la posibilidad de mostrar qué hace, cuál es su capacidad actual y, especialmente, qué necesita para transformarse o consolidarse como proveedor de la minería.

destinada a empresas y emprendimientos vinculados a sectores como metalmecánica, logística, mantenimiento, software, seguridad, gastronomía, transporte, economía circular e innovación. Cada empresa tendrá la posibilidad de mostrar qué hace, cuál es su capacidad actual y, especialmente, qué necesita para transformarse o consolidarse como proveedor de la minería. Espacio “Minería Escucha”: combinará conferencias y paneles con expertos y actores relacionados con la actividad. El objetivo será construir una mirada y una agenda común sobre los desafíos que deberá afrontar el ecosistema productivo local para incorporarse a la nueva etapa minera, alrededor de una pregunta fundamental: “¿Cómo nos preparamos mejor para atender las necesidades de la nueva minería, desde Rawson?”

A esto se sumará un sistema de Networking Programado. Previamente, cada participante podrá indicar qué busca, qué ofrece, qué necesita, qué desea desarrollar y con quién quiere reunirse. A partir de esa información, la organización programará encuentros de aproximadamente 15 minutos, convirtiendo el networking en una herramienta concreta para generar conexiones y potenciales oportunidades.

“Rawson tiene talento, tiene trabajadores, tiene emprendedores, tiene empresas y tiene instituciones capaces de aportar muchísimo. Nuestro desafío político es conectar esas capacidades con las oportunidades. Queremos que el crecimiento de la minería también signifique más capacitación, más trabajo y más desarrollo económico para nuestras familias”, sostuvo Munisaga.

Finalmente, Munisaga remarcó: “Este no puede ser solamente un evento. Queremos construir una política sostenida en el tiempo. Si la minería va a transformar la matriz productiva de San Juan, tenemos la responsabilidad de trabajar para que esa transformación llegue a nuestros barrios, a nuestros jóvenes, a nuestros trabajadores y a nuestras pymes. El futuro minero de San Juan también tiene que generar oportunidades en Rawson”.

Cronograma de actividades e inscripciones

La propuesta busca ampliar la mirada sobre la minería y comprender que su impacto excede ampliamente los lugares donde se encuentran los proyectos extractivos. Transporte, logística, tecnología, servicios, gastronomía, mantenimiento, capacitación, seguridad, industria y numerosos sectores pueden formar parte de una cadena de valor que abre oportunidades para trabajadores y empresas de todo San Juan.

Aquellas personas, instituciones, emprendedores y empresas interesadas en participar de Rawson Nexo Minero podrán acceder a la información y registrarse a través de un link. El encuentro del martes 1 de septiembre contará con el siguiente cronograma:

A las 16,30. Apertura y presentación institucional. Lanzamiento oficial de la Red Rawson Nexo Minero.

Apertura y presentación institucional. Lanzamiento oficial de la Red Rawson Nexo Minero. A las 17. Panel de expertos. Primer panel: “Diagnóstico y principales desafíos. La nueva minería que llega”.

Panel de expertos. Primer panel: “Diagnóstico y principales desafíos. La nueva minería que llega”. A las 17,20. Segundo panel: “La importancia de las sinergias entre todos los que quieren participar en la Cadena de Valor Minera”.

Segundo panel: “La importancia de las sinergias entre todos los que quieren participar en la Cadena de Valor Minera”. A las 17,40. Recorrido por la Plaza del Talento y rondas de Networking, espacio destinado a conocer capacidades, formación, servicios y generar conexiones entre los diferentes actores participantes.

Recorrido por la Plaza del Talento y rondas de Networking, espacio destinado a conocer capacidades, formación, servicios y generar conexiones entre los diferentes actores participantes. A las 18,45. Conversatorio “¿Qué perfiles de trabajadores y proveedores demandará la minería en los próximos cinco años?”

Un pasaporte minero para sumar posibilidades

Otra de las novedades será la implementación del Pasaporte Minero, una herramienta digital o impresa que buscará incentivar a los asistentes a recorrer los diferentes sectores y generar nuevas conexiones.

Cada espacio visitado (instituciones educativas, empresas, proveedores, laboratorios y mesas de networking) otorgará un sello o validación. Al alcanzar determinada cantidad de interacciones, los participantes podrán acceder a beneficios como prioridad en futuras rondas de negocios, inscripción preferencial en capacitaciones de la Red o participación en sorteos de becas y mentorías.

Además de dinamizar el encuentro, este mecanismo permitirá medir el grado de interacción entre los diferentes actores y obtener información que posteriormente pueda utilizarse para fortalecer las acciones de Rawson Nexo Minero.