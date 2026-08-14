Un camión destrozó cables y casi tira los postes: dejó sin luz a una importante zona de Rawson

El hecho ocurrió alrededor de las 13.30 en calle Juramento, entre Comandante Cabot y Urquiza, en inmediaciones del barrio Congreso. La Policía permanece en el lugar y varios sectores continúan sin servicio eléctrico.

Un camión dañó el tendido eléctrico en Rawson y varios sectores permanecen sin luz

Un inconveniente con un camión provocó este viernes daños en el tendido eléctrico y un corte de luz en una zona de Rawson. El episodio ocurrió alrededor de las 13.30 sobre calle Juramento, entre Comandante Cabot y Urquiza, en inmediaciones del barrio Congreso.

Según la información obtenida en el lugar, el vehículo rompió cables del tendido eléctrico y provocó que algunos postes quedaran inclinados, generando una situación que obligó a intervenir a la Policía.

Como consecuencia del incidente, vecinos de la zona permanecen sin suministro eléctrico mientras se aguarda la normalización del servicio.

Uno de los postes quedó visiblemente inclinado después del incidente ocurrido en calle Juramento, en Rawson, que también provocó daños en el tendido eléctrico. Foto: Diario de Cuyo. Hasta pasadas las 14.30, el camión continuaba en el lugar junto con personal policial, mientras se mantenía afectada la circulación en el sector y persistía el corte de energía.