    • 4 de agosto de 2026 - 13:45

    Rawson: detuvieron a "El Pato" Díaz y le secuestraron cocaína, marihuana y dinero

    El operativo fue realizado por Drogas Ilegales y el GERAS durante un allanamiento en el barrio Buenaventura. El sospechoso, con antecedentes por narcotráfico, quedó detenido por orden de la Justicia Federal.

    Detención en Rawson de El Pato Díaz.

    Detención en Rawson de "El Pato" Díaz.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 32 años, conocido como "El Pato" Díaz, fue detenido este sábado durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Buenaventura, en Rawson, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

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    El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Drogas Ilegales D-5, con el apoyo de la División GERAS, luego de una medida autorizada por el Juzgado Federal. Un allanamiento es una orden judicial que habilita a la Policía a ingresar y registrar un domicilio para buscar pruebas vinculadas con una investigación penal.

    Durante la requisa, los investigadores secuestraron unos 150 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en dosis listas para su venta, además de un frasco con casi 100 gramos de cogollos de marihuana y unos 400 gramos de restos de cannabis, entre ramas y hojas.

    También fueron incautados 125.000 pesos en efectivo, un teléfono celular y elementos utilizados para el fraccionamiento y corte de la droga, materiales que, según los investigadores, suelen emplearse para preparar y distribuir estupefacientes en pequeñas cantidades.

    De acuerdo con fuentes policiales, Díaz registra antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico, un dato que forma parte de la investigación y de sus antecedentes judiciales.

    Tras su detención, el sospechoso fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde quedó alojado a disposición del Juzgado Federal, acusado de una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, la norma que sanciona en Argentina conductas como la tenencia, producción y comercialización ilegal de drogas. La causa continuará con la recolección de pruebas para determinar el alcance de la actividad investigada.

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