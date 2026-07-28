Rawson apuesta al turismo "Pet Friendly": desde un desfile de mascotas hasta una muestra de murciélagos

En los últimos años, la forma de vacacionar ha experimentado un cambio profundo: las mascotas ya no se quedan cuidando la casa, sino que arman las valijas junto a sus dueños. Atentos a esta nueva realidad, desde el municipio de Rawson buscan que San Juan se convierta en un polo turístico "Pet Friendly" (amigable con las mascotas).

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Para dar el puntapié inicial a esta iniciativa, han organizado un evento que promete revolucionar el fin de semana sanjuanino, combinando el clásico amor por los perros y gatos con propuestas tan originales como la observación de aves urbanas y una muestra de murciélagos.

La cita es para el próximo domingo 2 de agosto, a partir de las 14, en el Parque de Rawson . Bajo el lema "Conectá con Rawson y tu mascota", la jornada será de entrada libre y gratuita, pensada para el disfrute de toda la familia.

El evento no sólo busca ofrecer una tarde de entretenimiento, sino que persigue un claro objetivo a largo plazo : transformar la infraestructura y la mentalidad de los servicios turísticos de la provincia. Hoy en día, quienes viajan con sus perros o gatos suelen encontrarse con barreras a la hora de buscar alojamiento o lugares para comer.

Diego Giménez , referente del área de Turismo del municipio, explicó la visión detrás de esta iniciativa: "Seguimos trabajando en el desarrollo turístico del departamento con nuevas propuestas, y ahora buscamos fomentar fuertemente el modelo Pet Friendly. Para mucha gente, la mascota es un miembro más de la familia y por eso quieren incluirla en las salidas y viajes de vacaciones. El turista hoy necesita que haya más hoteles, restoranes y natatorios que permitan su ingreso".

En este sentido, la jornada funciona como una gran vidriera para demostrar que la convivencia responsable de mascotas en espacios públicos y comerciales es posible y altamente beneficiosa para el sector turístico local.

Una grilla variada y sorprendente de actividades en Rawson

Para llevar a cabo este megaevento, el municipio ha tendido redes con diversas organizaciones. Participan activamente el área de Ambiente del municipio, la Asociación Pitbull en Peligro, y el Club de Observadores de Aves (COA) de San Juan. Esto ha permitido armar un cronograma que va desde el cuidado sanitario hasta la educación ambiental.

Entre las actividades más esperadas, el público podrá disfrutar de:

Exhibición y adiestramiento canino: profesionales mostrarán técnicas para mejorar el comportamiento y vínculo con los perros.

profesionales mostrarán técnicas para mejorar el comportamiento y vínculo con los perros. Trucos para las mascotas: demostraciones de agilidad y obediencia.

demostraciones de agilidad y obediencia. Desfile de mascotas: el momento de color de la tarde, donde los mimados de la casa serán los protagonistas absolutos de la pasarela.

el momento de color de la tarde, donde los mimados de la casa serán los protagonistas absolutos de la pasarela. Operativo sanitario: se dispondrán puestos de vacunación y desparasitación gratuita para garantizar la salud de los animales.

se dispondrán puestos de vacunación y desparasitación gratuita para garantizar la salud de los animales. Muestra abierta de murciélagos de San Juan: una propuesta innovadora y educativa para derribar mitos sobre estos fascinantes mamíferos voladores autóctonos y su rol fundamental en el ecosistema.

una propuesta innovadora y educativa para derribar mitos sobre estos fascinantes mamíferos voladores autóctonos y su rol fundamental en el ecosistema. Observación de aves urbanas: guiada por expertos del COA para conectar con la fauna alada que frecuenta el Parque de Rawson.

guiada por expertos del COA para conectar con la fauna alada que frecuenta el Parque de Rawson. Feria de emprendedores: un espacio donde artesanos y comerciantes locales ofrecerán productos temáticos, accesorios e indumentaria para animales.

un espacio donde artesanos y comerciantes locales ofrecerán productos temáticos, accesorios e indumentaria para animales. Charlas informativas y sorteos: para concientizar sobre la tenencia responsable con importantes premios para los asistentes.

Conciencia ambiental desde el ingreso

La organización del evento ha pensado en todos los detalles para garantizar que el Parque de Rawson mantenga su esplendor. El ingreso principal para el público estará habilitado por el portal de Calle Lemos.

Allí, a modo de bienvenida y concientización, se entregará a cada familia una bolsita ecológica. El objetivo es que cada dueño se haga responsable de levantar las heces de sus animales, contribuyendo así a la limpieza del predio y promoviendo el cuidado del medio ambiente como pilar fundamental de la tenencia responsable.