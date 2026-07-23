    • 23 de julio de 2026 - 18:16

    Robaron siete garrafas de una YPF de Rawson y escaparon a pie: hay dos detenidos y un numeroso botín

    El allanamiento tuvo lugar en la Villa Hipódromo. Recuperaron cuatro garrafas además de electrodomésticos y herramientas cuya propiedad no pudo ser acreditada.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por el robo de garrafas en una estación de servicio YPF de Rawson permitió recuperar parte de los elementos sustraídos y derivó en el secuestro de otros objetos durante un allanamiento realizado en Villa Hipódromo. Dos hermanos quedaron bajo la mira de la Justicia como presuntos autores del hecho.

    Leé además

    La condenada estafaba publicando los artículos en Facebook y Marketplace. 

    Condenaron a una mujer por seis estafas con falsas ventas de garrafas en redes sociales
    mataron a un miembro de la barrabrava de colon de santa fe: circulaba en su auto cuando recibio un disparo en el torax

    Mataron a un miembro de la barrabrava de Colón de Santa Fe: circulaba en su auto cuando recibió un disparo en el tórax

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Recuperaron cuatro de las siete garrafas robadas

    El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada de Investigaciones Sur, dependiente de la Dirección D-5 de la Policía de San Juan, en el marco de una causa por hurto denunciada el pasado 16 de julio en una estación de servicio YPF.

    De acuerdo con la investigación, dos hombres sustrajeron siete garrafas de gas envasado de 10 kilogramos —cinco llenas y dos vacías— y escaparon a pie, sin ejercer violencia.

    A partir del relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, junto con el análisis de distintas bases de datos, los investigadores lograron identificar como presuntos responsables a dos hermanos de apellido Lucero, ambos mayores de edad y con antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas.

    El allanamiento en Villa Hipódromo

    Con autorización de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) y la participación de un representante del Ministerio Público Fiscal, el miércoles 22 de julio se concretó un allanamiento en una vivienda de Villa Hipódromo, en Rawson.

    Durante el procedimiento se secuestraron:

    • Cuatro garrafas de 10 kilogramos con la inscripción "YPF GAS GLP Gas Licuado 10 kg".
    • Prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo.
    • Una hachuela de hierro con cabo de madera.
    • Un televisor Samsung de 50 pulgadas.
    • Una impresora HP.
    • Un taladro Black+Decker.

    Según informaron fuentes policiales, el televisor, la impresora y el taladro fueron secuestrados debido a que las personas que los tenían no pudieron acreditar su propiedad, en el marco de lo establecido por el artículo 239 del Código Procesal Penal.

    La causa continúa bajo investigación para determinar la situación procesal de los sospechosos y establecer si los demás elementos secuestrados están vinculados con otros hechos delictivos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el dramatico pedido de la familia de un motociclista atropellado que lucha por su vida: lo dejaron tirado bajo la lluvia

    El dramático pedido de la familia de un motociclista atropellado que lucha por su vida: "Lo dejaron tirado bajo la lluvia"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    De la Fuente denunció humillaciones y malos tratos a sus familiares durante las visitas al Penal de Chimbas.

    Gustavo De la Fuente denunció maltratos a familiares en el Penal de Chimbas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    caso afa: uno de los apuntados por la justicia de ee.uu. fue socio del dueno de la mansion de pilar

    Caso AFA: uno de los apuntados por la Justicia de EE.UU. fue socio del dueño de la mansión de Pilar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    un hombre se subio a un micro en cipolletti para viajar a cordoba y desaparecio: lo buscan intensamente

    Un hombre se subió a un micro en Cipolletti para viajar a Córdoba y desapareció: lo buscan intensamente

    Por Redacción Diario de Cuyo