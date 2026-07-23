Robaron siete garrafas de una YPF de Rawson y escaparon a pie: hay dos detenidos y un numeroso botín

El allanamiento tuvo lugar en la Villa Hipódromo. Recuperaron cuatro garrafas además de electrodomésticos y herramientas cuya propiedad no pudo ser acreditada.

La investigación por el robo de garrafas en una estación de servicio YPF de Rawson permitió recuperar parte de los elementos sustraídos y derivó en el secuestro de otros objetos durante un allanamiento realizado en Villa Hipódromo. Dos hermanos quedaron bajo la mira de la Justicia como presuntos autores del hecho.

Recuperaron cuatro de las siete garrafas robadas El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada de Investigaciones Sur, dependiente de la Dirección D-5 de la Policía de San Juan, en el marco de una causa por hurto denunciada el pasado 16 de julio en una estación de servicio YPF.

De acuerdo con la investigación, dos hombres sustrajeron siete garrafas de gas envasado de 10 kilogramos —cinco llenas y dos vacías— y escaparon a pie, sin ejercer violencia.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, junto con el análisis de distintas bases de datos, los investigadores lograron identificar como presuntos responsables a dos hermanos de apellido Lucero, ambos mayores de edad y con antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas.

El allanamiento en Villa Hipódromo Con autorización de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) y la participación de un representante del Ministerio Público Fiscal, el miércoles 22 de julio se concretó un allanamiento en una vivienda de Villa Hipódromo, en Rawson.