Murió un policía mientras custodiaba un edificio público en la madrugada

La víctima fue encontrada por un compañero que llegó al lugar esta mañana para reemplazarlo.

Un integrante de la Policía de Mendoza falleció esta madrugada mientras custodiaba un centro comunitario de Ciudad y el caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, en la escena el personal de Científica no encontró signos de violencia. Esto hace presumir que habría fallecido por causas naturales, aunque la necropsia que realizará el Cuerpo Médico Forense determinará la causa real del deceso.

Esta mañana, alrededor de las 7, la víctima —un oficial inspector que realizaba servicios extraordinarios en el Centro Comunitario del barrio La Favorita— fue encontrada sin vida por un compañero que ingresó al predio para reemplazarlo.

En ese momento, en una de las dependencias del edificio, encontró al hombre tirado en el piso, por lo que, de inmediato, comunicó la novedad a sus superiores.

El caso activó un operativo policial en el que participó personal del SEC, que confirmó la muerte del inspector, y luego, efectivos de Científica y de Investigaciones para realizar las tareas protocolares para este tipo de casos.