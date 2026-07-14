Murió una joven policía encontrada con una herida de bala en su casa

La Policía de Entre Ríos atraviesa un profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de la oficial Gabriela Mariel Rodríguez, de 26 años, quien había sido encontrada con una herida de arma de fuego en una vivienda de Concepción del Uruguay.
Tras varias horas de lucha, se confirmó el fallecimiento de la oficial. La investigación judicial avanza para esclarecer el episodio.
La Policía de Entre Ríos atraviesa un profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de la oficial Gabriela Mariel Rodríguez, de 26 años, quien había sido encontrada con una herida de arma de fuego en una vivienda de Concepción del Uruguay.
La joven permanecía internada en estado crítico desde el viernes en el Hospital Justo José de Urquiza, donde fue trasladada de urgencia luego de ser hallada gravemente herida en su domicilio ubicado en la zona de Allais y 35 del Oeste.
Rodríguez, oriunda de la ciudad de Federal, prestaba servicios en la Comisaría Cuarta de la Jefatura Departamental Gualeguaychú y era reconocida por sus compañeros por su compromiso y vocación de servicio.
El episodio ocurrió durante la tarde del viernes, cuando vecinos alertaron sobre una detonación y, al no obtener respuestas, ingresaron al departamento para asistir a la funcionaria y solicitar la intervención de los servicios de emergencia.
Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la joven con una lesión compatible con un disparo de arma de fuego. Posteriormente fue trasladada al hospital, donde quedó internada en terapia intensiva debido a la gravedad del cuadro.
Personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes y secuestró el arma reglamentaria que habría estado involucrada en el hecho.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, distintas dependencias de la Policía de Entre Ríos expresaron su pesar y acompañamiento a familiares, amigos y camaradas de la joven oficial.
Mientras tanto, la Justicia continúa con la investigación para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias que rodearon la muerte de la funcionaria. Las autoridades solicitaron prudencia ante la circulación de versiones no confirmadas.