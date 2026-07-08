    • 8 de julio de 2026 - 08:49

    Murió un policía en un terrible vuelco

    El efectivo falleció en el hospital horas después del accidente,

    Un sargento primero de la Policía sufrió heridas graves luego de perder el control de su automóvil y volcar sobre la Ruta Provincial 6, en cercanías a las instalaciones del INTA, en la zona de Quimilí (departamento Moreno), en Santiago del Estero. El efectivo, que viajaba a prestar servicio, falleció horas después.

    Leé además

    un policia se desplomo y murio en la fila de un supermercado

    Un policía se desplomó y murió en la fila de un supermercado
    El joven de apellido Correa se había evadido del Servicio Penitenciario Provincial.

    Tras una persecución por el microcentro detuvieron a un joven con pedido de captura

    El siniestro vial se registró alrededor de las 7:30 horas del sábado, en el tramo de la ruta que conduce hacia la localidad de Otumpa. Por causas que la policía aún intenta establecer, el vehículo despistó y terminó dando un vuelco para quedar finalmente sobre la banquina.

    El conductor del rodado fue identificado como Mariano Bravo, de 43 años, un efectivo policial con domicilio en Sachayoj que reviste la jerarquía de sargento primero.

    A raíz del fuerte impacto, Bravo recibió asistencia médica inmediata. Según información extraoficial, presenta un fuerte traumatismo de cráneo, múltiples golpes y aparentes fracturas en una de sus piernas. Debido a la gravedad de las lesiones, las autoridades médicas dispusieron su traslado de urgencia a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Santiago del Estero para una atención especializada.

    En la madrugada de ayer, el funcionario policial falleció a causa de las lesiones que sufrió.

    Efectivos de criminalística realizan las pericias correspondientes en el lugar para determinar las causas exactas que desencadenaron el siniestro.

    Fuente: El Liberal

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    conmocion por la muerte de un policia

    Conmoción por la muerte de un policía

    Juan José González, Juan José Valverde, Jorge Eduardo Santoni y Enzo Ariel Fava, cuatro de los cinco imputados. La quinta, una mujer, ex proveedora del Estado, estuvo en la audiencia de forma virtual. 

    Imputan a tres policías, un ingeniero y una proveedora del Estado por la causa de las 150 computadoras desaparecidas de la fuerza provincial

    Eduardo López tenía 35 años y era padre de dos hijos. (Foto: gentileza canal4regional)

    Conmovedor mensaje de la hermana del policía que murió en un partido de fútbol

    murio un policia en una violenta batalla campal despues de un partido

    Murió un policía en una violenta batalla campal después de un partido