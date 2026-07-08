Emiten un alerta en San Juan por la llegada de fuerte viento Zonda

La Dirección de Protección Civil informaron que que las ráfagas afecten a distintas zonas de la provincia durante las próximas horas.

La Dirección de Protección Civil de la provincia emitió este miércoles un nuevo alerta meteorológico ante el pronóstico de ocurrencia de viento Zonda en el territorio sanjuanino. Según el informe oficial, el fenómeno se manifestará con intensidades variables y ráfagas que podrían generar complicaciones en el normal desarrollo de las actividades.

El comunicado oficial advierte a la población extremar las medidas de cuidado, especialmente en la vía pública, debido a la habitual reducción de visibilidad por el polvo en suspensión y el peligro que representan las fuertes ráfagas.

Desde el organismo estatal recordaron las recomendaciones fundamentales para este tipo de contingencias climáticas: evitar la exposición al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse en techos o balcones, no arrojar colillas de cigarrillos ni encender fuego en zonas descampadas ante el elevado riesgo de incendios forestales, y conducir con extrema precaución en rutas y accesos provinciales.