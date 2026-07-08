Más de $1.127 millones en premios: los sanjuaninos ganaron una cifra récord en juegos foráneos durante el primer semestre

Los juegos de azar volvieron a dejar importantes ganancias para los apostadores sanjuaninos. Durante el primer semestre de 2026, la Caja de Acción Social (CAS) registró más de $1.127 millones en premios a pagar correspondientes a los juegos foráneos , una cifra que refleja el crecimiento nominal de los montos entregados.

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Cabe recordar que se denomina premios foráneos a aquellos que son de otras provincias, como Telekino, Loto, Quini y Brinco, por mencionar algunos ejemplos; pero que se juegan en San Juan, y que prácticamente todas las semanas tiene apostadores locales en sus filas de ganadores.

Según informó Rolando Tello, gerente de Juegos de la CAS, entre enero y junio de este año los premios alcanzaron un total de $1.127.831.146,84 . A esa cifra hay que restarle $89.034.924,93, que es el monto de premios prescriptos registrados en el mismo periodo , es decir, aquellas jugadas que tuvieron ganadores, pero no se reclamaron dentro del tiempo previsto. Las prescripciones en la mayoría de los juegos tienen un plazo de 30 días de corrido, salvo Telekino que tiene un periodo de 15 días para reclamar el dinero. Pasado ese tiempo lo que no fue reclamado pasa a las arcas de la CAS.

El 50% del dinero pasa a rentas generales y el 50% restante se destina a la línea de créditos que tiene la Caja y otros gastos propios de la entidad como publicidad, las cruzadas solidarias y los premios de los “cupones no premiados”. Es importante destacar que se reclamen o no los pozos, las agencias cobran el “premio estimulo” por vender jugadas ganadoras.

El gerente de Juegos explicó que el incremento en el dinero entregado no responde a un aumento en la cantidad de apostadores, sino al mayor valor de las jugadas.

"No ha habido un incremento en cantidad de jugadas. Estamos en un promedio normal, en torno a lo que venimos trabajando. Hay más dinero porque hubo un incremento en el valor de las jugadas. Es un crecimiento nominal, porque si hablamos de cantidad de apuestas estamos prácticamente en los mismos porcentajes", señaló.

El funcionario destacó que, pese a los aumentos registrados este año en juegos como Telekino, Quini 6 y Loto, las ventas lograron sostenerse. "Los juegos foráneos se han movido bien. A pesar del aumento que sufrieron las jugadas de Telekino, Quini y Loto, se mantuvieron sus niveles de ventas. La gente apuesta por los montos de los premios. Si bien la probabilidad de ganar es menor porque son sorteos nacionales, igualmente participa y se ha dado la casualidad de que hemos entregado bastantes premios en San Juan", afirmó.

De tres a cinco, los millones de pesos en premios que se entregan cada semana en San Juan

La Caja mantiene un flujo constante de ganadores. "Por semana tenemos un promedio de tres a cinco millones de pesos en premios", indicó Tello; quien remarcó que prácticamente todas las semanas hay sanjuaninos beneficiados por los distintos sorteos nacionales. Además, explicó que una parte importante del dinero obtenido vuelve a circular en el propio sistema de apuestas.

Uno de los datos que destacó el gerente fue la fuerte reducción de los premios que quedan sin cobrar. Actualmente, la prescripción ronda el 2% para todos los juegos, muy por debajo de los niveles registrados años atrás."Hoy tenemos una prescripción del 2%, cuando hemos estado en el orden del 10% en algunos juegos", explicó.

Tello atribuyó esa mejora a la estrategia de difusión que implementó la Caja de Acción Social. Cada premio superior a los $500.000 es publicado en las redes sociales del organismo y replicado por los medios de comunicación.

"Cuando llegamos no había difusión de los premios. Ahora, cada vez que sale un premio lo publicamos. Los medios también se hacen eco y eso permite que los agencieros avisen a sus clientes para que revisen los números. Se genera una cadena de comunicación que ayuda a que los premios lleguen a sus dueños", concluyó.