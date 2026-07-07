Tradición en San Martín: con gran éxito, comenzó el Taller de Telar en el CIC de Dos Acequias

Las manos sobre la urdimbre, el murmullo de las charlas compartidas y el entusiasmo por aprender un oficio ancestral marcaron el ritmo de lo que fue una jornada inaugural sumamente exitosa. Con una convocatoria que superó las expectativas, dio inicio el Taller de Telar en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Dos Acequias, en San Martín.
La iniciativa, de carácter completamente libre y gratuito, es impulsada por la Municipalidad de San Martín con el objetivo de descentralizar la oferta cultural y formativa, llevando talleres de calidad a los distintos puntos del departamento. La coordinación general de las clases está a cargo de la profesora Flavia Castro, una reconocida tallerista que guiará a los alumnos a lo largo de este camino de hilos y texturas.
San Martín entre hilos y texturas
Durante este primer encuentro, el aula del CIC se transformó en un verdadero taller artesanal. Los asistentes, hombres y mujeres de distintas edades, tuvieron su primer contacto con las herramientas básicas y comenzaron a desentrañar los secretos del tejido en telar. Desde el armado de la estructura hasta la comprensión de las técnicas iniciales de pasada y cruce, la clase combinó la teoría indispensable con la práctica inmediata.
Más allá del aprendizaje técnico, la jornada se destacó por su clima de creatividad y compañerismo. El espacio no solo fue concebido para la transmisión de un saber, sino también como un lugar de contención y distensión donde los vecinos pudieron compartir mates, anécdotas y experiencias.
"Ver la respuesta de la gente nos llena de orgullo. No se trata solo de tejer una prenda o un tapiz, se trata de tejer lazos entre nosotros, de encontrarnos y pasar un momento que nos potencie como comunidad", destacaron desde la organización.
Desarrollo personal y rescate cultural
El Taller de Telar se inscribe en un marco más amplio de políticas públicas que lleva adelante la gestión municipal. Desde la comuna sanmartiniana señalaron que se sigue trabajando firmemente en la generación de oportunidades de formación que impacten directamente en la vida de los ciudadanos.
Esta propuesta persigue tres objetivos fundamentales:
- Desarrollo personal: brindar herramientas que estimulen las habilidades manuales y la concentración, funcionando en muchos casos como una terapia creativa.
- Rescate de tradiciones: poner en valor un arte milenario que forma parte de la identidad cultural y patrimonial de la región, evitando que se pierda con el paso de las generaciones.
- Integración comunitaria: fortalecer el tejido social, promoviendo espacios donde la vecindad se encuentre, dialogue y construya redes de apoyo mutuo.
A juzgar por la masiva concurrencia del debut, el taller promete consolidarse como uno de los puntos fuertes de la agenda cultural y socio-laboral de Dos Acequias para este año, demostrando que cuando el Estado acerca las herramientas, la comunidad responde con ganas de crecer y aprender.
Para más información sobre días, horarios de cursado y futuras inscripciones a los talleres del municipio, los interesados pueden acercarse al CIC de Dos Acequias o consultar a través de las redes oficiales de la Municipalidad de San Martín.