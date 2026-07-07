Tradición en San Martín: con gran éxito, comenzó el Taller de Telar en el CIC de Dos Acequias

Las manos sobre la urdimbre, el murmullo de las charlas compartidas y el entusiasmo por aprender un oficio ancestral marcaron el ritmo de lo que fue una jornada inaugural sumamente exitosa. Con una convocatoria que superó las expectativas, dio inicio el Taller de Telar en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Dos Acequias, en San Martín.

La iniciativa, de carácter completamente libre y gratuito, es impulsada por la Municipalidad de San Martín con el objetivo de descentralizar la oferta cultural y formativa, llevando talleres de calidad a los distintos puntos del departamento. La coordinación general de las clases está a cargo de la profesora Flavia Castro, una reconocida tallerista que guiará a los alumnos a lo largo de este camino de hilos y texturas.

San Martín entre hilos y texturas Durante este primer encuentro, el aula del CIC se transformó en un verdadero taller artesanal. Los asistentes, hombres y mujeres de distintas edades, tuvieron su primer contacto con las herramientas básicas y comenzaron a desentrañar los secretos del tejido en telar. Desde el armado de la estructura hasta la comprensión de las técnicas iniciales de pasada y cruce, la clase combinó la teoría indispensable con la práctica inmediata.

Más allá del aprendizaje técnico, la jornada se destacó por su clima de creatividad y compañerismo. El espacio no solo fue concebido para la transmisión de un saber, sino también como un lugar de contención y distensión donde los vecinos pudieron compartir mates, anécdotas y experiencias.

"Ver la respuesta de la gente nos llena de orgullo. No se trata solo de tejer una prenda o un tapiz, se trata de tejer lazos entre nosotros, de encontrarnos y pasar un momento que nos potencie como comunidad", destacaron desde la organización.