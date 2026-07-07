Inclusión: San Juan entrega tableros de ajedrez diseñados en Braille para chicos con discapacidad visual

En un paso significativo hacia la inclusión real y la equidad de oportunidades, el Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Personas con Discapacidad, puso en marcha una novedosa iniciativa para apuntalar la inclusión: la entrega de juegos de ajedrez en formato Braille especialmente diseñados para personas con discapacidad visual.
El programa no sólo busca brindar una alternativa de entretenimiento, sino también generar espacios de aprendizaje, estimulación cognitiva y encuentro comunitario en distintos puntos de la provincia.
Cómo es el ajedrez adaptado para mayor inclusión
A diferencia de los tableros convencionales, donde un movimiento en falso puede arruinar una partida, este material didáctico fue desarrollado con características técnicas específicas que garantizan la autonomía total del jugador ciego o con baja visión:
- Sistema de encastre: cada casilla del tablero posee una perforación donde las piezas encajan a la perfección. Esto permite que el usuario explore el panorama de la partida mediante el tacto de forma segura, sin riesgo de mover o derribar las piezas accidentalmente.
- Diferenciación táctil: para distinguir los tradicionales "blancos y negros", las piezas poseen diferentes texturas y relieves en su parte superior, permitiendo una rápida identificación cronológica y estratégica.
- Coordenadas en Braille: los bordes del tablero cuentan con marcas en relieve que indican las filas y columnas, facilitando la orientación espacial durante la partida.
- Kit completo: cada juego incluye el tablero adaptado, las piezas con relieve y un manual de instrucciones completamente traducido al sistema Braille.
El puntapié inicial: el Barrio Manantial
La primera entrega de este material se llevó a cabo en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) del Barrio Manantial, ubicado en el departamento Capital. La elección de este escenario responde a una estrategia de complementariedad institucional.
"Elegimos este espacio debido a que el Municipio de Capital ya dicta un curso de computación adaptado para personas con discapacidad visual. De este modo, la propuesta de ajedrez permitirá diversificar la oferta de actividades disponibles para la comunidad", explicó Paula Moreno, titular de la Dirección de Personas con Discapacidad.
El ajedrez es ampliamente reconocido por especialistas como una poderosa herramienta de socialización y un excelente estimulador de funciones cognitivas clave, tales como la memoria, la concentración, el pensamiento lógico y la orientación espacial.
El desafío de visibilizar a las minorías
El lanzamiento de este programa pone el foco sobre una realidad estadística compleja. En la provincia de San Juan, la discapacidad visual representa el 6% de la población con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, consolidándose como el tipo de discapacidad con menor densidad demográfica.
Al tratarse de una minoría dentro del padrón, las políticas públicas masivas suelen orientarse históricamente hacia condiciones con mayor representación.