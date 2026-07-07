Una falla casi fatal en un hogar de Capital: se apagó el horno de la cocina y siete personas se intoxicaron con monóxido de carbono

Siete personas, entre ellas cinco menores de edad, debieron ser hospitalizadas tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda ubicada en Barrio Manantial.

Recuperaron en Capital un auto que había sido robado en Mendoza hace cuatro años

Dos familias de Capital y Pocito sufrieron intoxicación por monóxido de carbono y seis personas fueron hospitalizadas

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, una mujer de 34 años relató que recibió un llamado telefónico de su hermano, de 28 años, quien le advirtió que él y el resto de la familia presentaban síntomas de una posible intoxicación luego de que se apagara el horno de la cocina.

En el inmueble también se encontraban un hombre de 66 años, una mujer de 27 y cinco niños de 10, 9, 7, 3 y 2 años. Todos manifestaban un intenso dolor de cabeza, uno de los principales síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono.

Tras el aviso, se hicieron presentes ambulancias y personal de salud, que asistieron a las víctimas y dispusieron el traslado de todos los afectados a distintos centros médicos. Dos de los menores fueron derivados al Hospital Rawson para una atención especializada.

Los médicos confirmaron que los siete pacientes presentaban intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Según trascendió, la familia utilizaba las hornallas de la cocina para calefaccionar la vivienda, una práctica que representa un grave riesgo debido a la acumulación de este gas tóxico en ambientes cerrados.

Los pacientes fueron atendidos por el médico clínico Juan Ignacio Porras y la pediatra Estela Riveros, quienes dispusieron que permanecieran en observación para controlar su evolución.

Riesgos del monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas altamente peligroso, ya que no tiene color, olor ni sabor. Su inhalación puede provocar dolores de cabeza, mareos, náuseas,pérdida de conocimiento e incluso la muerte.

Las autoridades recuerdan la importancia de no utilizar hornallas, hornos o braseros para calefaccionar ambientes cerrados y mantener una adecuada ventilación para prevenir este tipo de accidentes.