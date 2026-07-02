Detuvieron a dos jóvenes cuando intentaban robar un mayorista en Capital

Dos jóvenes de 23 y 24 años fueron detenidos durante la madrugada de este jueves cuando presuntamente intentaban robar mercadería de un comercio mayorista ubicado en Capital. La intervención policial se produjo luego de que se activara el sistema de alarma del local.

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El procedimiento ocurrió alrededor de las 3:40 en el comercio "Mayorista Cabral" , situado en la esquina de calles Nuche y Ameghino. Hasta allí llegaron efectivos de la Comisaría 28ª tras recibir el alerta.

Al arribar, los policías sorprendieron a dos hombres que trasladaban distintos elementos sustraídos del comercio. Al advertir la presencia de los uniformados, ambos abandonaron la mercadería y escaparon corriendo.

Uno de los sospechosos fue detenido en el lugar, mientras que el segundo fue localizado y aprehendido minutos más tarde tras un rastrillaje realizado en un descampado lindante.

Los detenidos fueron identificados como Escudero , de 24 años, y Arredondo , de 23.

Entre los elementos recuperados por la Policía se encontraban cinco proyectores, una tostadora, dos planchas para el cabello, una sandwichera y una silla de oficina.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos constataron que el comercio contaba con rejas perimetrales y que, a simple vista, no presentaba aberturas violentadas.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, ambos quedaron vinculados a una causa por robo en grado de tentativa, en el marco del Procedimiento Especial de Flagrancia.