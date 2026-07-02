La abuela de Loan apuntó contra su hija Laudelina: "Le indicaron que dijera que había sido un accidente"

Este jueves, en una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró Catalina, la abuela del nene. La mujer, que organizó el almuerzo en su casa, a pocos metros de donde desapareció Loan, dijo: “Vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía decir que era un accidente, pero para mí era mentira”.

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Además, contó, según información brindada por el periodista de TN Sebastián Domenech desde Corrientes, que a Victoria Caillava la conocía de la municipalidad, pero que a su esposo, Carlos Pérez, era la primera vez que lo veía.

Catalina llegó al tribunal esta mañana y debido a sus dificultades para escuchar, acercaron su silla hacia los jueces para que pudiera comunicarse mejor. Por el mismo motivo, le pusieron al lado a una de las funcionarias de la secretaría para que le trasladara las preguntas que le hacían las partes.

“Soy sorda, me trabaja la cabeza de los nervios. Necesito que me hablen de cerca”, aclaró.

Durante sus primeras declaraciones, la abuela del nene dijo que su hija Laudelina fue quien invitó a Caillava al almuerzo. Tras ello, se refirió a su yerno, Antonio Benítez, y a los momentos posteriores a la desaparición de Loan, cuando se enteró de la noticia: “El chupa sangre se lo llevó a una tapera (por Benítez)”, sostuvo.

La joven habló sobre el día de la desaparición y brindó detalles sobre la fotografía que sacó en la casa de Catalina, donde se lo vio por última vez al nene. “Yo saqué la foto camino al naranjal. Era para publicar en mi estado de WhatsApp aunque después no lo hice porque no me surgía ninguna frase para poner”, precisó.

Tras ello, señaló que se volvió a la casa a mitad de camino y que dejó atrás al grupo porque iba a recolectar leña.

Al mismo tiempo, dijo que Benítez se fue entre 5 y 10 minutos antes que el resto al naranjal y que solamente invitó a Daniel Ramírez, otro de los imputados en la causa. También hizo mención a que Laudelina les indicó (al resto de los que fueron) donde era el lugar, ya que no sabían cómo llegar.

En las jornadas previas también declararon María Noguera y José Peña, los padres del chiquito. “La desaparición de Loan nos cambió la vida a todos. Ocho hijos crié y todos están conmigo, pero al más chiquito no sé qué le pasó, no sé si está vivo ni dónde”, expresó la madre del menor.

Además del fuerte relato sobre el impacto de la desaparición en su familia, María se refirió a la actitud que observó en dos de los imputados durante las primeras horas de la búsqueda.

Sobre Carlos Pérez, sostuvo: “Estaba desesperado, como que algo estaba teniendo”. En tanto, al referirse a Antonio Benítez, afirmó. “También andaba como desesperado, muy nervioso”, al recordar cómo se comportaba mientras buscaban al niño, según informó el periodista de TN Sebastián Domenech.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando María se dirigió directamente a Pérez y le exigió que dijera qué pasó con su hijo.

“Laudelina y Carlos Pérez me tienen que decir dónde está Loan”, lanzó frente al tribunal. Ante esa acusación, y delante de todos los presentes en la sala, Pérez respondió: “Yo no sé nada”.

El intercambio se produjo en medio de un clima de máxima tensión, mientras la mamá del nene insistía en que tanto Pérez como Laudelina conocen qué sucedió con su hijo y les reclamó que revelaran la verdad sobre lo ocurrido.

Minutos después de protagonizar un fuerte cruce con Pérez, María se descompensó en plena audiencia. La mamá de Loan se quebró mientras volvía a exigirle respuestas a su cuñada sobre el paradero de su hijo y debió recibir atención médica dentro de la sala.

La declaración de la mamá de Loan se produjo horas después del testimonio del padre del nene, que aseguró ante el tribunal que Laudelina les dijo al día siguiente de la desaparición que “había sido un accidente”.

“Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan”, reclamó José. Ambos testimonios formaron parte de una de las jornadas más sensibles del juicio oral por la desaparición de Loan.

Mariano, uno de los hermanos de Loan, señaló este martes que notó “rara” a su tía Laudelina desde que comenzó la búsqueda del nene. “Laudelina era para mi como una segunda madre. La notaba rara. Estaba todo el tiempo con el teléfono”, aseguró el joven.