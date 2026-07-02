Martín Insaurralde pidió que la Justicia no use como prueba el video de Jésica Cirio con fajos de dólares

Piden la detención de Martín Insaurralde en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La Justicia les prohibió salir del país a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio

El planteo fue presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en el marco de la causa que investiga a ambos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La defensa del exfuncionario argumentó que las imágenes tienen un "origen ilícito" y que, por ese motivo, no pueden ser utilizadas en el expediente.

La presentación replica la estrategia que previamente había adoptado Cirio, quien también pidió excluir el material de la investigación.

Los abogados de Insaurralde sostuvieron que el video proviene de un hackeo y del acceso ilegal a dispositivos electrónicos pertenecientes a la conductora.

Además, afirmaron que existen sospechas de que las imágenes fueron modificadas después de haber sido extraídas, por lo que consideran imposible garantizar su autenticidad.

Con ese argumento solicitaron la aplicación de la denominada "regla de exclusión probatoria", al entender que no existe una cadena de custodia forense que permita certificar que el contenido no fue alterado.

La Justicia ya ordenó peritajes

El pedido se produjo luego de que el video se hiciera público y de que el juzgado ordenara realizar pericias para determinar su autenticidad.

Como parte de esas medidas, la Justicia dispuso allanamientos e inspecciones en el departamento de Insaurralde y en las propiedades vinculadas a Cirio, incluida la vivienda de San Vicente donde supuestamente fue registrada la grabación.

En las imágenes difundidas se observan cajones, bolsas y valijas con importantes cantidades de dólares dentro del vestidor de la casa.

Dos policías declararon sobre la vivienda

En las últimas horas también declararon dos efectivos de la Policía Federal que participaron del allanamiento realizado en octubre de 2023.

Ninguno pudo confirmar que el vestidor registrado en el video sea el mismo que inspeccionaron durante el procedimiento judicial.

Uno de los policías señaló que el vestidor allanado era amplio y contaba con vidrios esmerilados, mientras que el que aparece en la grabación sería más angosto y sin ventanas. Ambos coincidieron en que, al momento del operativo, la vivienda se encontraba deshabitada y con los muebles cubiertos por sábanas.

La causa por enriquecimiento ilícito

La investigación contra Insaurralde se inició tras el viaje de lujo que realizó a Marbella en septiembre de 2023 junto a la modelo Sofía Clerici, episodio que derivó en denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En ese expediente, el fiscal Sergio Mola solicitó la declaración indagatoria del exjefe de Gabinete bonaerense, además de un grupo de presuntos testaferros y familiares. También había pedido la detención de Insaurralde y Cirio, aunque esa solicitud fue rechazada por el juez Armella, quien sí les impuso la prohibición de salir del país.

En medio de la polémica por el video, además, Insaurralde fue visto recientemente saliendo de un edificio de oficinas ubicado sobre la calle Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionan el estudio jurídico de Mariana Gallego y Antonio Mura, así como dependencias vinculadas al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar.