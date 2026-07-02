    • 2 de julio de 2026 - 18:09

    Detuvieron a un joven de 18 años y a un menor por el robo de una moto en Rawson

    La Policía recuperó una motocicleta Keller 110 que había sido sustraída minutos antes en el Loteo Divino Niño Jesús. El mayor quedó detenido por una causa de robo doblemente agravado.

    La moto robada por los jóvenes.

    La moto robada por los jóvenes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 18 años fue detenido y un menor de edad quedó a disposición de la Justicia luego de ser sorprendidos con una motocicleta que había sido robada minutos antes en el departamento Rawson.

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    El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 25ª en la zona de calle 25 de Mayo y Américo Vespucio, en el Loteo Divino Niño Jesús. Al llegar al lugar, los policías observaron a dos jóvenes: uno trasladaba una bicicleta todo terreno de color negro con detalles rojos y el otro empujaba una motocicleta Keller 110 cc gris.

    Cuando fueron entrevistados, ambos se mostraron ofuscados y se negaron a brindar sus datos personales. Sin embargo, el joven que llevaba la bicicleta pudo acreditar la propiedad del rodado mediante la tarjeta de identificación a nombre de su madre.

    Distinta fue la situación del otro sospechoso, quien no pudo justificar la tenencia de la motocicleta. Al inspeccionar el vehículo, los efectivos constataron que el tambor de encendido estaba violentado, no tenía llave y el tablero permanecía encendido. Además, en el suelo encontraron una llave tipo ganzúa, presuntamente utilizada para poner en marcha el rodado.

    Posteriormente, los uniformados verificaron que uno de los involucrados era menor de edad, mientras que el otro fue identificado como Bentrice Esquivel, de 18 años.

    Minutos después se presentó un joven de 18 años, quien reconoció la motocicleta como de su propiedad y aseguró que se la habían robado instantes antes.

    Por disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, Esquivel quedó detenido y se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia. La causa fue caratulada como "Robo doblemente agravado por la participación de un menor y por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública".

    La motocicleta fue secuestrada y posteriormente restituida a su propietario, mientras que el menor quedó a disposición de la Justicia de Menores.

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